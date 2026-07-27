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  4. Никаких гарантий. ПСЖ нашел потенциальную замену для Сафонова
Франция
27 июля 2026, 17:27 |
1203
0

Никаких гарантий. ПСЖ нашел потенциальную замену для Сафонова

Дзион Судзуки в будущем сможет вытеснить вратаря из страны-террористки

27 июля 2026, 17:27 |
1203
0
Никаких гарантий. ПСЖ нашел потенциальную замену для Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к японскому вратарю итальянской «Пармы» Дзиону Сузуки, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане рассматривают возможное подписание 23-летнего футболиста как инвестицию в будущее, но не могут гарантировать ему место в стартовом составе здесь и сейчас.

Также на игрока претендует туринский «Ювентус».

Дзион Сузуки в сезоне 2025/26 провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» интересуется Хулианом Альваресом.

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Дзион Судзуки Ювентус ПСЖ Парма трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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