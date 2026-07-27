Никаких гарантий. ПСЖ нашел потенциальную замену для Сафонова

Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к японскому вратарю итальянской «Пармы» Дзиону Сузуки, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане рассматривают возможное подписание 23-летнего футболиста как инвестицию в будущее, но не могут гарантировать ему место в стартовом составе здесь и сейчас.

Также на игрока претендует туринский «Ювентус».

Дзион Сузуки в сезоне 2025/26 провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 30 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» интересуется Хулианом Альваресом.