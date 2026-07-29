ОФИЦИАЛЬНО. Аякс арендовал форварда сборной Нигерии

Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании контракта с нигерийским нападающим английского «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

«С Толу мы пополняем состав нападающим, которого раньше у нас не было. Это физически сильный игрок, который уже доказал, что является голеадором. Мы уверены, что он внесет важный вклад в игру команды в следующем сезоне», — прокомментировал это подписание спортивный директор клуба Йорди Кройф.

В сезоне 2025/26 Толу Арокодаре провёл 43 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аякс» мог подписать Толу Арокодаре.