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Лига конференций
Гент
30.07.2026 21:30 - : -
ЛНЗ
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29 июля 2026, 21:21 | Обновлено 29 июля 2026, 21:26
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0

Гент – ЛНЗ. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч между украинской и бельгийской командами состоится 30 июля в 21:30 по киевскому времени

29 июля 2026, 21:21 | Обновлено 29 июля 2026, 21:26
455
0
Гент – ЛНЗ. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ Черкассы
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В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.

Команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ стал серебряным призером чемпионата Украины впервые в своей истории. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

Гент – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

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Лига конференций Гент ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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