В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.

Команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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ЛНЗ стал серебряным призером чемпионата Украины впервые в своей истории. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.

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Гент – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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