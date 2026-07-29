Гент – ЛНЗ. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч между украинской и бельгийской командами состоится 30 июля в 21:30 по киевскому времени
В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.
Команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
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ЛНЗ стал серебряным призером чемпионата Украины впервые в своей истории. «Гент» занял пятое место в бельгийской лиге и пробился в еврокубки через плей-офф.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.
Гент – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,44 для «Гента» и 6,66 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
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