Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном

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Тренер «Полесья» Руслан Ротань экстренно убрал из основного состава на игру с «Копенгагеном» лидера защиты – Эдуарда Сарапия.

Центральный защитник пропустит матч на стадионе «Паркен» из-за незначительной травмы.

Вместо него с первых минут на поле появился Георги Майсурадзе.

Срочная замена перед стартом заставила Ротаня выбрать другую пару центральных защитников на игру – Сергей Чоботенко и Борис Крушинский.

Напомним, что первый матч между командами завершился результативной ничьей (3:3).

Обновленный состав «Полесья»:

«Полесье»: Бущан – Майсурадзе, Крушинский, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Андриевский, Федор – Назаренко, Андраде, Краснопир.