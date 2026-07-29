Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном
Эдуард Сарапий пропустит матч
Тренер «Полесья» Руслан Ротань экстренно убрал из основного состава на игру с «Копенгагеном» лидера защиты – Эдуарда Сарапия.
Центральный защитник пропустит матч на стадионе «Паркен» из-за незначительной травмы.
Вместо него с первых минут на поле появился Георги Майсурадзе.
Срочная замена перед стартом заставила Ротаня выбрать другую пару центральных защитников на игру – Сергей Чоботенко и Борис Крушинский.
Напомним, что первый матч между командами завершился результативной ничьей (3:3).
Обновленный состав «Полесья»:
«Полесье»: Бущан – Майсурадзе, Крушинский, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Андриевский, Федор – Назаренко, Андраде, Краснопир.
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