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Лига конференций
29 июля 2026, 20:01 | Обновлено 29 июля 2026, 20:09
1317
0

Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном

Эдуард Сарапий пропустит матч

29 июля 2026, 20:01 | Обновлено 29 июля 2026, 20:09
1317
0
Полесье срочно сменило состав на игру с Копенгагеном
ФК Полесье. Эдуард Сарапий
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Тренер «Полесья» Руслан Ротань экстренно убрал из основного состава на игру с «Копенгагеном» лидера защиты – Эдуарда Сарапия.

Центральный защитник пропустит матч на стадионе «Паркен» из-за незначительной травмы.

Вместо него с первых минут на поле появился Георги Майсурадзе.

Срочная замена перед стартом заставила Ротаня выбрать другую пару центральных защитников на игру – Сергей Чоботенко и Борис Крушинский.

Напомним, что первый матч между командами завершился результативной ничьей (3:3).

Обновленный состав «Полесья»:

«Полесье»: Бущан – Майсурадзе, Крушинский, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (К), Андриевский, Федор – Назаренко, Андраде, Краснопир.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье стартовые составы Гиорги Майсурадзе Эдуард Сарапий травма
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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