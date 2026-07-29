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Лига Европы
29 июля 2026, 19:42 | Обновлено 29 июля 2026, 19:56
474
0

Ультрас Динамо выступили с заявлением после провокации от фанатов ПАОКа

Фанатское движение предупредило болельщиков киевлян

29 июля 2026, 19:42 | Обновлено 29 июля 2026, 19:56
474
0
Ультрас Динамо выступили с заявлением после провокации от фанатов ПАОКа
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Ультрас «Динамо» WBC предостерегли болельщиков киевского клуба накануне ответного матча против греческого ПАОКа во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Главной темой первого матча стала провокация со стороны фанатов ПАОКа, которые показательно махали флагом рф в Люблине. В ответ на это «Динамо» подало жалобу и отказалось от квоты для своих фанатов на гостевой матч.

Свою реакцию опубликовало и известное фанатское движение WBC. Ультрас киевлян подчеркнули, что не стоит неосмотрительно размахивать флагами или баннерами, поскольку иностранцы могут быть враждебно настроены по отношению к Украине.

В настоящее время представители WBC защищают Украину от российской агрессии, поэтому на матчах «Динамо» нет активной фанатской поддержки, а на трибунах порой царит тишина.

«Обращаемся ко всем болельщикам, которые посещают матчи «Динамо» в еврокубках.

Напоминаем, что в фанатском мире у нас хватает врагов среди фанатских движений Европы. Обращаем особое внимание людей, которые отправляются на выездные матчи или посещают «домашние» игры в Польше и берут при этом какие-то флаги, баннеры: никто не будет разбираться – фанат вы или простой болельщик; никто не будет разбираться – это простой флаг из клубного магазина или баннер военного подразделения. Если будет возможность оставить вас без баннеров/флагов, может найтись тот, кто этой возможностью воспользуется.

Поэтому внимательно следите за своими вещами и в городе, куда приехали, и на стадионе», – написали ультрас.

Первый матч между «Динамо» и ПАОКом завершился поражением киевлян (2:3). Вторая встреча пройдет 30 июля в Греции.

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Андрей Витренко Источник: Instagram
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