Саленко спрогнозировал счет, с которым закончится матч ПАОКа и Динамо

В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо» (первая игра – 2:3 в пользу соперника «бело-синих»).

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния и спрогнозировал счет, с которым закончится матч:

«Ощущения неоднозначные, потому что у «Динамо» немало травмированных – это во-первых. Стартовый состав, например, мне спрогнозировать сложно. Во-вторых, я вижу, что лидеров команды – Буяльского и Ярмолы – на всю игру точно не хватит. Это смущает.

И в-третьих, я не совсем понимаю, какую тактику выберет Костюк... Полезем вперед – у нас будут проблемы, но и отсиживаться в обороне динамовцы не имеют права, ведь не они имеют преимущество после первого матча в один гол.

Я думаю, что на контратаках динамовцы могут и должны греков ловить, но кому забивать... Надеюсь, что Динамо пройдет дальше. Мой прогноз – победа «бело-синих» 1:0 в основное время, ничья в дополнительное и виктория в серии пенальти», – сказал Саленко.