Саленко спрогнозировал счет, с которым закончится матч ПАОКа и Динамо
Экс-игрок киевского клуба считает, что подопечные Игоря Костюка победят в серии пенальти
В четверг, 30 июля, состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и киевское «Динамо» (первая игра – 2:3 в пользу соперника «бело-синих»).
Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния и спрогнозировал счет, с которым закончится матч:
«Ощущения неоднозначные, потому что у «Динамо» немало травмированных – это во-первых. Стартовый состав, например, мне спрогнозировать сложно. Во-вторых, я вижу, что лидеров команды – Буяльского и Ярмолы – на всю игру точно не хватит. Это смущает.
И в-третьих, я не совсем понимаю, какую тактику выберет Костюк... Полезем вперед – у нас будут проблемы, но и отсиживаться в обороне динамовцы не имеют права, ведь не они имеют преимущество после первого матча в один гол.
Я думаю, что на контратаках динамовцы могут и должны греков ловить, но кому забивать... Надеюсь, что Динамо пройдет дальше. Мой прогноз – победа «бело-синих» 1:0 в основное время, ничья в дополнительное и виктория в серии пенальти», – сказал Саленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Эпицентр» не будет выставлять команду на первенство U-19
Хендерсон усилит лондонскую команду