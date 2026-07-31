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Италия
31 июля 2026, 07:02 |
1287
1

Переговоры о трансфере. Культовый клуб готовит трансфер Трубина за €30 млн 

Анатолий может перейти в «Ювентус»

31 июля 2026, 07:02 |
1287
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Переговоры о трансфере. Культовый клуб готовит трансфер Трубина за €30 млн 
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Туринский «Ювентус» продолжает поиски нового основного вратаря и рассматривает кандидатуру голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.

По информации источника, руководство «старой синьоры» в минувшие выходные провело переговоры с португальской «Бенфикой», чтобы обсудить возможный трансфер 23-летнего украинца.

Главной целью туринцев по-прежнему остается Эмилиано Мартинес, выступающий за английскую «Астон Виллу». Однако стороны пока не могут договориться, ведь английский клуб оценивает своего вратаря в 12–15 миллионов евро.

В качестве альтернативных вариантов «Ювентус» также рассматривает голкипера «Пармы» Сиона Сузуки, которым интересуется ПСЖ, а также итальянца Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма».

В списке кандидатов остается и Трубин. В туринском клубе высоко оценивают потенциал украинца, однако главным препятствием может стать стоимость футболиста. «Бенфика» готова расстаться со своим вратарем лишь за сумму около 30 миллионов евро с учетом бонусов.

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Ювентус Анатолий Трубин Бенфика трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
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