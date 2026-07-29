Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило усиление перед ключевым матчем с ПАОКом
Лига Европы
29 июля 2026, 18:50 | Обновлено 29 июля 2026, 19:02
1203
0

Динамо получило усиление перед ключевым матчем с ПАОКом

В основную группу вернулся Михайленко

29 июля 2026, 18:50 | Обновлено 29 июля 2026, 19:02
1203
0
Динамо получило усиление перед ключевым матчем с ПАОКом
ФК Динамо. Игорь Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что перед вторым матчем с ПАОКом к тренировкам в основной группе вернулся полузащитник Николай Михайленко.

– В каком состоянии травмированные Кабаев, Тымчик и Михайленко?

– Кабаев здесь, он уже тренируется в основной группе. Тымчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.

Напомним, что киевляне проиграли первый матч грекам со счётом 2:3. Второй матч состоится 29 июля в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и начнётся в 20:45.

По теме:
Саленко спрогнозировал счет, с которым закончится матч ПАОКа и Динамо
Игорь КОСТЮК: «Были проявления агрессии от ПАОКа. Завтра ждем то же самое»
ФОТО. Полесье и ЛНЗ обменялись теплыми словами. На кону – еврокубки
Игорь Костюк Александр Тымчик Николай Михайленко Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Футбол | 29 июля 2026, 10:42 7
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном

Президент клуба мечтает построить стадион в Житомире

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии
Футбол | 29 июля 2026, 12:49 4
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии

Лучший бомбардир в истории пятикратных чемпионов окончательно завершил карьеру в сборной

Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Бокс | 29.07.2026, 05:02
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Сергей Ребров впервые после увольнения со сборной вернется в Украину
Футбол | 29.07.2026, 16:37
Сергей Ребров впервые после увольнения со сборной вернется в Украину
Сергей Ребров впервые после увольнения со сборной вернется в Украину
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Бокс | 29.07.2026, 08:06
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 23
Футбол
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
27.07.2026, 23:50 1
Футбол
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16 2
Футбол
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
27.07.2026, 20:07
Снукер
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
28.07.2026, 13:11 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем