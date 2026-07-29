Динамо получило усиление перед ключевым матчем с ПАОКом

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что перед вторым матчем с ПАОКом к тренировкам в основной группе вернулся полузащитник Николай Михайленко.

– В каком состоянии травмированные Кабаев, Тымчик и Михайленко?

– Кабаев здесь, он уже тренируется в основной группе. Тымчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.

Напомним, что киевляне проиграли первый матч грекам со счётом 2:3. Второй матч состоится 29 июля в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и начнётся в 20:45.