Динамо получило усиление перед ключевым матчем с ПАОКом
В основную группу вернулся Михайленко
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что перед вторым матчем с ПАОКом к тренировкам в основной группе вернулся полузащитник Николай Михайленко.
– В каком состоянии травмированные Кабаев, Тымчик и Михайленко?
– Кабаев здесь, он уже тренируется в основной группе. Тымчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.
Напомним, что киевляне проиграли первый матч грекам со счётом 2:3. Второй матч состоится 29 июля в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и начнётся в 20:45.
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