Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
ПАОК
30.07.2026 20:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 июля 2026, 22:30 | Обновлено 27 июля 2026, 22:32
69
0

ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 июля и начнётся в 20:45

27 июля 2026, 22:30 | Обновлено 27 июля 2026, 22:32
69
0
ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 июля состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим клубом ПАОК и украинским «Динамо» (Киев).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч состоится в греческом Салониках на стадионе «Тумба». Домашний матч для греков начнётся в 20:45.

Первый матч команда Костюка проиграла со счётом 2:3. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против «Андерлехта» или «Хаммарбю».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру
Сыч готов выйти в старте Динамо против ПАОКа
Где смотреть онлайн матч ПАОК – Динамо
Динамо Киев ПАОК Лига Европы смотреть онлайн ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
Футбол | 27 июля 2026, 19:55 0
ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»

Тренер «Карпат» отметил уровень Бруниньо

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 27 июля 2026, 04:48 10
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Футбол | 27.07.2026, 17:19
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Гендиректор Динамо: «Для украинского футбола это не теоретический риск»
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 27.07.2026, 07:14
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Футбол | 27.07.2026, 09:56
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
27.07.2026, 09:35 6
Футбол
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
25.07.2026, 18:24 12
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем