ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 июля и начнётся в 20:45
30 июля состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим клубом ПАОК и украинским «Динамо» (Киев).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч состоится в греческом Салониках на стадионе «Тумба». Домашний матч для греков начнётся в 20:45.
Первый матч команда Костюка проиграла со счётом 2:3. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против «Андерлехта» или «Хаммарбю».
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.
ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
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