30 июля состоится второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим клубом ПАОК и украинским «Динамо» (Киев).

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Матч состоится в греческом Салониках на стадионе «Тумба». Домашний матч для греков начнётся в 20:45.

Первый матч команда Костюка проиграла со счётом 2:3. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против «Андерлехта» или «Хаммарбю».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, YouTube-каналах «Динамо» и Footballhub.

ПАОК – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция