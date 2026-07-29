КОЖАНОВ: «Полесье очень понравилось. Сегодня будет очень-очень тяжело»

Бывший правый вингер Шахтера, Карпат, Мариуполя, Севастополя, Вереса, Волыни, Миная и национальной сборной Украины Денис Кожанов дал прогноз на ответный матч в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций Копенгаген – Полесье.

«По первой игре Полесье очень понравилось. Тренеры и игроки команды после матча говорили, что они упустили победу, и я полностью соглашаюсь. Было много моментов.

Для Полесья все же была первая игра после сборов. Ожидаю, что Полесье строже сыграет в обороне.

В команде много лидеров, считаю, что в каждом звене Полесье имеет своего лидера. А вообще они сильны именно командой.

Сегодня будет очень-очень тяжело. Это 100%. Команда соперника очень опасна. Скорее всего, Полесье станет выжидать свой шанс», – считает Кожанов.

Игра пройдет в среду, 29 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.