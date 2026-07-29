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  4. КОЖАНОВ: «Полесье очень понравилось. Сегодня будет очень-очень тяжело»
Лига конференций
29 июля 2026, 18:26 | Обновлено 29 июля 2026, 18:51
247
0

КОЖАНОВ: «Полесье очень понравилось. Сегодня будет очень-очень тяжело»

Денис Кожанов надеется, что Полесье надежно сыграет в обороне и дождется шансов

29 июля 2026, 18:26 | Обновлено 29 июля 2026, 18:51
247
0
КОЖАНОВ: «Полесье очень понравилось. Сегодня будет очень-очень тяжело»
zik.ua. Денис Кожанов
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Бывший правый вингер Шахтера, Карпат, Мариуполя, Севастополя, Вереса, Волыни, Миная и национальной сборной Украины Денис Кожанов дал прогноз на ответный матч в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций Копенгаген Полесье.

«По первой игре Полесье очень понравилось. Тренеры и игроки команды после матча говорили, что они упустили победу, и я полностью соглашаюсь. Было много моментов.

Для Полесья все же была первая игра после сборов. Ожидаю, что Полесье строже сыграет в обороне.

В команде много лидеров, считаю, что в каждом звене Полесье имеет своего лидера. А вообще они сильны именно командой.

Сегодня будет очень-очень тяжело. Это 100%. Команда соперника очень опасна. Скорее всего, Полесье станет выжидать свой шанс», – считает Кожанов.

Игра пройдет в среду, 29 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

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Денис Кожанов Копенгаген Лига Европы Полесье Житомир Копенгаген - Полесье
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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