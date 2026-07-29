ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК попрощался с вратарем перед игрой с Динамо
Грузин Лука Гугешашвили отправился в аренду в «Гезтепе»
Турецкий клуб «Гезтепе» взял в аренду голкипера греческого ПАОКа Луку Гугешашвили.
Стороны договорились об аренде на один сезон с возможностью оформить полноценный трансфер.
Лука стал игроком ПАОКа летом 2025 года, но закрепиться в основе ему не удалось.
В составе греческого клуба Гугешашвили сыграл всего один матч. Часть сезона 2025/26 он провел в аренде в греческом клубе «Атромитос».
Напомним, что ПАОК 30 июля проведет ответный матч против «Динамо» во 2-м раунде отбора Лиги Европы. Первая встреча закончилась поражением киевлян (2:3).
Luka Gugeshashvili Göztepe'mizde! 💛❤️— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 29, 2026
Kulübümüz, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili’nin 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varmıştır.
Luka Gugeshashvili joins Göztepe! 💛❤️
Our club has… pic.twitter.com/R0HZohCdhK
𝐋𝐔𝐊𝐀 𝐆𝐔𝐆𝐄𝐒𝐇𝐀𝐒𝐇𝐕𝐈𝐋𝐈🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J98z00pX3h— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 29, 2026
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