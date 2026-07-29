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Турция
29 июля 2026, 19:54 | Обновлено 29 июля 2026, 19:57
406
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК попрощался с вратарем перед игрой с Динамо

Грузин Лука Гугешашвили отправился в аренду в «Гезтепе»

29 июля 2026, 19:54 | Обновлено 29 июля 2026, 19:57
406
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК попрощался с вратарем перед игрой с Динамо
ФК Гезтепе. Лука Гугешашвили
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Турецкий клуб «Гезтепе» взял в аренду голкипера греческого ПАОКа Луку Гугешашвили.

Стороны договорились об аренде на один сезон с возможностью оформить полноценный трансфер.

Лука стал игроком ПАОКа летом 2025 года, но закрепиться в основе ему не удалось.

В составе греческого клуба Гугешашвили сыграл всего один матч. Часть сезона 2025/26 он провел в аренде в греческом клубе «Атромитос».

Напомним, что ПАОК 30 июля проведет ответный матч против «Динамо» во 2-м раунде отбора Лиги Европы. Первая встреча закончилась поражением киевлян (2:3).

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ПАОК чемпионат Греции по футболу Гезтепе чемпионат Турции по футболу трансферы аренда игрока Динамо Киев
Андрей Витренко Источник: ФК Гезтепе
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