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29.07.2026 20:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Левски
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Лига чемпионов
29 июля 2026, 17:11 |
20
0

Университатя Крайова – Левски. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Игра начнется 29 июля в 20:30 по Киеву

29 июля 2026, 17:11 |
20
0
Университатя Крайова – Левски. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Университатя Крайова
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29 июля на Ион Облеменко пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Университатя Крайова встретится с Левски. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Университатя Крайова

Команда свои лучшие годы переживали в 70-е - начале 90-х лет прошлого века, когда неоднократно брала чемпионство. Потом были разве что отдельные кубковые успехи. Но настоящий прорыв произошел в прошлом сезоне. Тогда футболисты впервые за три с половиной десятилетия стали первыми, прибавив еще и кубок страны. Причем в обоих случаях они оказывались сильнее одноклубников из Клуж-Напоки. А потом еще, по пенальти, победили их же в июле в Суперкубке. А вот в новом национальном первенстве, разгромив неделей ранее УТА, на этих выходных уступили 1-5 Динамо в Бухаресте.

Зато румыны удачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов. Они дважды обыграли первого соперника, МЛ Витебск: 4-1 в формально выездном поединке, 1-0 дома. Сейчас нужно на своем поле добиваться более уверенного результата, чем с белорусами две недели назад.

Левски

Клуб по праву считается историческим футбольным грандом. До 2009-го года он успел 26 раз взять чемпионские титулы. Но потом в Болгарии наступило время безоговорочного доминирования Лудогорца. Впрочем, именно столичный проект и прервал это, в прошлом сезоне сумев наконец-то отвоевать первое место. Сейчас пока что тоже на внутренней арене показывают стопроцентные результаты: и Дунав, и Локомотив-1929, обыгрывали с одинаковым счетом 2-1.

В квалификации Лиги чемпионов болгары стартовали удачно. Если в Бане-Луке с Борацом ограничились ничьей, то дома потом боснийцев разгромили 4-0. Выиграли на прошлой неделе и у других соседей. Но уже на этот раз ограничились единственным голом, что был забит Димитровым уже на восьмой минуте.

Статистика личных встреч

Даже странно, что сильные клубы с долгой историей из соседних стран ранее между собой не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас могут выиграть румыны. Но в целом от такого противостояния не ждут зрелища - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Университатя Крайова
29 июля 2026 -
20:30
Левски
Тотал меньше 2.5 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Университатя Крайова Левски София Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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