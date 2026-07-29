29 июля на Ион Облеменко пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Университатя Крайова встретится с Левски. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Университатя Крайова

Команда свои лучшие годы переживали в 70-е - начале 90-х лет прошлого века, когда неоднократно брала чемпионство. Потом были разве что отдельные кубковые успехи. Но настоящий прорыв произошел в прошлом сезоне. Тогда футболисты впервые за три с половиной десятилетия стали первыми, прибавив еще и кубок страны. Причем в обоих случаях они оказывались сильнее одноклубников из Клуж-Напоки. А потом еще, по пенальти, победили их же в июле в Суперкубке. А вот в новом национальном первенстве, разгромив неделей ранее УТА, на этих выходных уступили 1-5 Динамо в Бухаресте.

Зато румыны удачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов. Они дважды обыграли первого соперника, МЛ Витебск: 4-1 в формально выездном поединке, 1-0 дома. Сейчас нужно на своем поле добиваться более уверенного результата, чем с белорусами две недели назад.

Левски

Клуб по праву считается историческим футбольным грандом. До 2009-го года он успел 26 раз взять чемпионские титулы. Но потом в Болгарии наступило время безоговорочного доминирования Лудогорца. Впрочем, именно столичный проект и прервал это, в прошлом сезоне сумев наконец-то отвоевать первое место. Сейчас пока что тоже на внутренней арене показывают стопроцентные результаты: и Дунав, и Локомотив-1929, обыгрывали с одинаковым счетом 2-1.

В квалификации Лиги чемпионов болгары стартовали удачно. Если в Бане-Луке с Борацом ограничились ничьей, то дома потом боснийцев разгромили 4-0. Выиграли на прошлой неделе и у других соседей. Но уже на этот раз ограничились единственным голом, что был забит Димитровым уже на восьмой минуте.

Статистика личных встреч

Даже странно, что сильные клубы с долгой историей из соседних стран ранее между собой не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас могут выиграть румыны. Но в целом от такого противостояния не ждут зрелища - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).