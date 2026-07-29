Самый высокий игрок в истории АПЛ: «Для меня это очень гордый момент»

Нидерландский вратарь Кьелл Схерпен прокомментировал свой переход в английский «Ипсвич» из бельгийского «Юниона»:

«Для меня это очень гордый момент. Это прекрасная возможность для меня продемонстрировать свои способности и испытать себя в лучшей лиге мира, поэтому я с нетерпением жду, когда мы вместе создадим незабываемые воспоминания.

У меня состоялись отличные беседы, и всё здесь сложилось очень позитивно, поэтому я очень рад, что присоединюсь к «Ипсвич Таун». Я с нетерпением жду знакомства с моими партнерами по команде и не могу дождаться, чтобы познакомиться с болельщиками и приступить к работе».

Напомним, Кьелл Схерпен стал самым высоким футболистом в истории АПЛ.