Самый высокий игрок в истории АПЛ: «Для меня это очень гордый момент»
Кьелл Схерпен прокомментировал свой переход в «Ипсвич»
Нидерландский вратарь Кьелл Схерпен прокомментировал свой переход в английский «Ипсвич» из бельгийского «Юниона»:
«Для меня это очень гордый момент. Это прекрасная возможность для меня продемонстрировать свои способности и испытать себя в лучшей лиге мира, поэтому я с нетерпением жду, когда мы вместе создадим незабываемые воспоминания.
У меня состоялись отличные беседы, и всё здесь сложилось очень позитивно, поэтому я очень рад, что присоединюсь к «Ипсвич Таун». Я с нетерпением жду знакомства с моими партнерами по команде и не могу дождаться, чтобы познакомиться с болельщиками и приступить к работе».
Напомним, Кьелл Схерпен стал самым высоким футболистом в истории АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб сыграл вничью 3:3 с «Кастельоном»
Повторится ли голевая феерия в Дании?