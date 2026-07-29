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  4. Стало известно, когда Буковина сможет в УПЛ сыграть в родных стенах
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 20:21 |
221
0

Стало известно, когда Буковина сможет в УПЛ сыграть в родных стенах

Болельщикам еще нужно запастись терпением

29 июля 2026, 20:21 |
221
0
Стало известно, когда Буковина сможет в УПЛ сыграть в родных стенах
ФК Буковина
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Как стало известно Sport.ua, в Черновцах провели тендер на капитальный ремонт прожекторного освещения стадиона «Буковина», стоимость которого составляет около 44 миллионов гривен.

Завершение всех работ, которые будут проводиться за счет городского бюджета, ожидается в начале ноября. Если обойдется без сбоев, то именно тогда стадион «Буковина» уже будет соответствовать требованиям УПЛ, ведь вопрос с искусственным подогревом футбольного поля в Черновцах планируют решить в конце августа.

Это дает основания надеяться, что «Буковина» сможет провести домашний матч 12-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом», который состоится 7 ноября, в Черновцах. До этого подопечные Сергея Шищенко вынуждены будут принимать соперников во Львове на стадионе «Украина».

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Буковины» не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ.

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Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд стадионы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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