Стало известно, когда Буковина сможет в УПЛ сыграть в родных стенах

Как стало известно Sport.ua, в Черновцах провели тендер на капитальный ремонт прожекторного освещения стадиона «Буковина», стоимость которого составляет около 44 миллионов гривен.

Завершение всех работ, которые будут проводиться за счет городского бюджета, ожидается в начале ноября. Если обойдется без сбоев, то именно тогда стадион «Буковина» уже будет соответствовать требованиям УПЛ, ведь вопрос с искусственным подогревом футбольного поля в Черновцах планируют решить в конце августа.

Это дает основания надеяться, что «Буковина» сможет провести домашний матч 12-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом», который состоится 7 ноября, в Черновцах. До этого подопечные Сергея Шищенко вынуждены будут принимать соперников во Львове на стадионе «Украина».

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Буковины» не сыграют в первом туре УПЛ против ЛНЗ.