Ювентус покупает форварда ПСЖ. Заплатит 45 миллионов евро

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Ювентус договорился с ПСЖ о переходе форварда Рандаля Коло Муани.

Туринский клуб берет игрока сборной Франции в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 45 миллионов евро. Сам Муани хотел вернуться в Ювентус, где уже играл в 2025 году.

В прошлом сезоне нападающий в составе Тоттенхэма забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 41 матче.