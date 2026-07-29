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Италия
29 июля 2026, 17:46 | Обновлено 29 июля 2026, 17:50
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Ювентус покупает форварда ПСЖ. Заплатит 45 миллионов евро

Коло Муани возвращается в Италию

29 июля 2026, 17:46 | Обновлено 29 июля 2026, 17:50
520
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Ювентус покупает форварда ПСЖ. Заплатит 45 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Ювентус договорился с ПСЖ о переходе форварда Рандаля Коло Муани.

Туринский клуб берет игрока сборной Франции в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 45 миллионов евро. Сам Муани хотел вернуться в Ювентус, где уже играл в 2025 году.

В прошлом сезоне нападающий в составе Тоттенхэма забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 41 матче.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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