Италия29 июля 2026, 17:46 | Обновлено 29 июля 2026, 17:50
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Ювентус покупает форварда ПСЖ. Заплатит 45 миллионов евро
Коло Муани возвращается в Италию
29 июля 2026, 17:46 | Обновлено 29 июля 2026, 17:50
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Ювентус договорился с ПСЖ о переходе форварда Рандаля Коло Муани.
Туринский клуб берет игрока сборной Франции в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 45 миллионов евро. Сам Муани хотел вернуться в Ювентус, где уже играл в 2025 году.
В прошлом сезоне нападающий в составе Тоттенхэма забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 41 матче.
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