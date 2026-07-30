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  4. В Италии вынесли вердикт по поводу перехода Довбика в Болонью
Италия
30 июля 2026, 20:08 | Обновлено 30 июля 2026, 20:19
1093
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В Италии вынесли вердикт по поводу перехода Довбика в Болонью

Артем сменил команду

30 июля 2026, 20:08 | Обновлено 30 июля 2026, 20:19
1093
2 Comments
В Италии вынесли вердикт по поводу перехода Довбика в Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Бывший нападающий сборной Италии Фабио Бадзани поделился своим мнением о перспективах Артема Довбика в «Болонье».

«Довбик — нападающий высокого уровня. У него отличные физические данные и природное чувство гола. Прошлый сезон в «Роме» был для него непростым из-за травм и проблем с адаптацией, но это не отменяет того, что он уже доказывал свою силу.

Ему необходимо улучшить ментальную составляющую. Иногда Довбик как будто выпадает из игры, когда мяч находится далеко от штрафной площадки. В современном футболе важно оставаться вовлеченным в каждый эпизод, помогать команде в прессинге и активно двигаться без мяча», – сказал Бадзани.

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Рома Рим трансферы Болонья Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник
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пропоную нагородити авт0ра заголовку замітки 
призом "Страшне перо не в Гусака".))
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Купіть ще Мудрика поки він не за гратами 
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