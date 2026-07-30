В Италии вынесли вердикт по поводу перехода Довбика в Болонью

Бывший нападающий сборной Италии Фабио Бадзани поделился своим мнением о перспективах Артема Довбика в «Болонье».

«Довбик — нападающий высокого уровня. У него отличные физические данные и природное чувство гола. Прошлый сезон в «Роме» был для него непростым из-за травм и проблем с адаптацией, но это не отменяет того, что он уже доказывал свою силу.

Ему необходимо улучшить ментальную составляющую. Иногда Довбик как будто выпадает из игры, когда мяч находится далеко от штрафной площадки. В современном футболе важно оставаться вовлеченным в каждый эпизод, помогать команде в прессинге и активно двигаться без мяча», – сказал Бадзани.