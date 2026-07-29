ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракт с опытным экс-лидером клуба УПЛ

«Оболонь» официально объявила о подписании контракта с 33-летним защитником Евгением Морозко.

На днях стало известно, что футболист на правах свободного агента покинул «Кудровку». В киевском клубе тепло приветствовали новичка и напомнили, что больше всего официальных матчей в своей карьере Морозко сыграл именно против «Оболони» – 12 (5 побед, 3 ничьи и 4 поражения).

«Приветствуем Евгения в нашей команде. Уверены, что его мастерство, опыт и лидерские качества станут весомым вкладом в игру команды», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В составе «Оболони» Морозко будет выступать под 17-м номером. В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах УПЛ, отличившись 2 голами и 3 голевыми передачами.