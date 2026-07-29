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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 15:40 | Обновлено 29 июля 2026, 15:52
678
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракт с опытным экс-лидером клуба УПЛ

Морозко покинул «Кудровку» и стал игроком киевской команды

29 июля 2026, 15:40 | Обновлено 29 июля 2026, 15:52
678
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракт с опытным экс-лидером клуба УПЛ
ФК Оболонь. Евгений Морозко
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«Оболонь» официально объявила о подписании контракта с 33-летним защитником Евгением Морозко.

На днях стало известно, что футболист на правах свободного агента покинул «Кудровку». В киевском клубе тепло приветствовали новичка и напомнили, что больше всего официальных матчей в своей карьере Морозко сыграл именно против «Оболони» – 12 (5 побед, 3 ничьи и 4 поражения).

«Приветствуем Евгения в нашей команде. Уверены, что его мастерство, опыт и лидерские качества станут весомым вкладом в игру команды», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В составе «Оболони» Морозко будет выступать под 17-м номером. В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах УПЛ, отличившись 2 голами и 3 голевыми передачами.

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Евгений Морозко трансферы Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент Кудровка
Андрей Плыгун Источник: ФК Оболонь
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