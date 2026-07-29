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Англия
29 июля 2026, 15:55 | Обновлено 29 июля 2026, 15:56
362
0

Арсенал нацелился на двух звездных финалистов ЧМ-2026

Хулиан Альварес – приоритет, план «Б» – Ферран Торрес

29 июля 2026, 15:55 | Обновлено 29 июля 2026, 15:56
362
0
Арсенал нацелился на двух звездных финалистов ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес и Хулиан Альварес
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Лондонский «Арсенал» вышел на трансферный рынок в поисках звездного нападающего.

Источник сообщает, что «канониры» активно работают над подписанием нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Последний публично заявил, что хочет покинуть Мадрид, однако главным претендентом на него до последнего времени считалась «Барселона».

Аргентинец является приоритетным вариантом для «Арсенала», но в случае, если подписать его не получится, лондонцы будут пытаться договориться с «Барселоной» о трансфере нападающего сборной Испании Феррана Торреса. Последний нравится главному тренеру «канониров» Микелю Артете.

Трансферная стоимость Альвареса оценивается порталом Transfermarkt в 120 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 20 голов и отдал 9 голевых передач в 49 матчах за «Атлетико». Контракт Феррана Торреса оценивается в 55 миллионов. На его счету 21 гол и 3 голевые передачи в 49 матчах прошлого сезона.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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