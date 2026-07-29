Арсенал поставил точку в трансфере суперзвезды Реала
Винисиус Жуниор не сменит клуб этим летом
Лондонский «Арсенал» прекратил попытки подписать вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.
«Канониры» пытались воспользоваться тем, что у футболиста оставался год по контракту с «королевским» клубом и он требовал от «бланкос» существенного повышения зарплаты. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета строил большие планы на Винисиуса, а руководство лондонцев уже готовило деньги на этот супертрансфер.
Однако СМИ стало известно, что финалист Лиги чемпионов внезапно свернул все работы по переговорам с бразильцем, поскольку узнал о том, что «Реалу» всё же удалось уговорить бразильца продлить контракт. Подробности договоренностей Винисиуса с мадридцами не разглашаются, однако «Арсенал» уверен, что ситуация не оставляет пространства для маневра. В Лондоне считают, что вопрос о будущем футболиста фактически решен.
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