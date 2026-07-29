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Англия
29 июля 2026, 14:52 | Обновлено 29 июля 2026, 15:09
1719
0

Арсенал поставил точку в трансфере суперзвезды Реала

Винисиус Жуниор не сменит клуб этим летом

29 июля 2026, 14:52 | Обновлено 29 июля 2026, 15:09
1719
0
Арсенал поставил точку в трансфере суперзвезды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Лондонский «Арсенал» прекратил попытки подписать вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

«Канониры» пытались воспользоваться тем, что у футболиста оставался год по контракту с «королевским» клубом и он требовал от «бланкос» существенного повышения зарплаты. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета строил большие планы на Винисиуса, а руководство лондонцев уже готовило деньги на этот супертрансфер.

Однако СМИ стало известно, что финалист Лиги чемпионов внезапно свернул все работы по переговорам с бразильцем, поскольку узнал о том, что «Реалу» всё же удалось уговорить бразильца продлить контракт. Подробности договоренностей Винисиуса с мадридцами не разглашаются, однако «Арсенал» уверен, что ситуация не оставляет пространства для маневра. В Лондоне считают, что вопрос о будущем футболиста фактически решен.

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Винисиус Жуниор Арсенал Лондон Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Marca
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