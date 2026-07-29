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Румыния
29 июля 2026, 14:54 | Обновлено 29 июля 2026, 14:56
213
0

Румынский футбольный клуб оказался в центре скандала с договорными матчами

По итогам расследования федерация отстранила руководство, тренеров и футболистов

29 июля 2026, 14:54 | Обновлено 29 июля 2026, 14:56
213
0
Румынский футбольный клуб оказался в центре скандала с договорными матчами
Digi Sport.Вультури Фэркэшешти
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Румынская футбольная федерация (FRF) вынесла длительные дисквалификации и финансовые санкции по итогам расследования договорных матчей с участием клуба третьего дивизиона «Вультури Фэркэшешти». По данным федерации, дело связано с манипулированием результатами матчей в интересах ставок и затрагивает руководство клуба, тренерский штаб и нескольких игроков.

Наиболее суровое наказание получили президент клуба Роберт Михай Думитру, делегат Роберт Фануц Владуцою и главный тренер Александру Оприца. Каждый из них был дисквалифицирован на два года и оштрафован на сумму до 200 тыс. румынских леев (46 тыс. долларов).

Еще шесть футболистов получили годичные дисквалификации и аналогичные спортивные штрафы. Президент ФК «Жюль Петрошани» Эрика Преда была отстранена на один месяц и оштрафована на 10 тыс. румынских леев, а арбитру Юлиане Деметреску и инспектору матча Алине Михок вынесли официальные предупреждения.

В FRF заявили, что санкции являются частью политики по борьбе с договорными матчами и защите честности соревнований.

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Александр Гринник Источник
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