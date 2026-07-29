Румынский футбольный клуб оказался в центре скандала с договорными матчами

Румынская футбольная федерация (FRF) вынесла длительные дисквалификации и финансовые санкции по итогам расследования договорных матчей с участием клуба третьего дивизиона «Вультури Фэркэшешти». По данным федерации, дело связано с манипулированием результатами матчей в интересах ставок и затрагивает руководство клуба, тренерский штаб и нескольких игроков.

Наиболее суровое наказание получили президент клуба Роберт Михай Думитру, делегат Роберт Фануц Владуцою и главный тренер Александру Оприца. Каждый из них был дисквалифицирован на два года и оштрафован на сумму до 200 тыс. румынских леев (46 тыс. долларов).

Еще шесть футболистов получили годичные дисквалификации и аналогичные спортивные штрафы. Президент ФК «Жюль Петрошани» Эрика Преда была отстранена на один месяц и оштрафована на 10 тыс. румынских леев, а арбитру Юлиане Деметреску и инспектору матча Алине Михок вынесли официальные предупреждения.

В FRF заявили, что санкции являются частью политики по борьбе с договорными матчами и защите честности соревнований.