Британский клуб оформил трансферный рекорд. Подписал форварда
Селтик оформил переход Каспера Хега
Селтик оформил подписание форварда Буде-Глимта Каспера Хега. Датский форвард получил контракт на 4 года, а для шотландского гранда это рекордный трансфер в истории.
Селтик отдал за игрока 11 миллионов фунтов. Это второй самый дорогой трансфер в истории чемпионата Шотландии после перехода Туре Андре Фло в Рейнджерс за 12 миллионов.
25-летний Хег забил 54 гола в 103 матчах за Буде-Глимт, в том числе проявил себя в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.
#️⃣ Kasper Hø9h— Celtic Football Club (@CelticFC) July 28, 2026
Full story ⤵️#VelkommenKasper | #CelticFC🍀
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