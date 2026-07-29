Британский клуб оформил трансферный рекорд. Подписал форварда

Селтик оформил подписание форварда Буде-Глимта Каспера Хега. Датский форвард получил контракт на 4 года, а для шотландского гранда это рекордный трансфер в истории.

Селтик отдал за игрока 11 миллионов фунтов. Это второй самый дорогой трансфер в истории чемпионата Шотландии после перехода Туре Андре Фло в Рейнджерс за 12 миллионов.

25-летний Хег забил 54 гола в 103 матчах за Буде-Глимт, в том числе проявил себя в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.