ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии

34-летний нападающий «Сантоса» Неймар поставил точку в вопросе о своей международной карьере.

После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 стало известно, что футболист объявил о завершении выступлений в составе «селесао». Теперь бразилец окончательно подтвердил свое решение завязать с «пентакампеонами».

«Спасибо, но нет, не сейчас, не со сборной Бразилии. Думаю, я уже создал там историю, и я был очень счастлив. Я многое пережил, я отдавал все силы и всегда боролся за желтую майку, но, полагаю, я больше этого не хочу», – заявил Неймар журналистам, объясняя причины завершения международной карьеры.

Нападающий дебютировал в составе сборной в августе 2010 года в возрасте 18 лет. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории «селесао», превзойдя легендарного Пеле. В 130 матчах за национальную команду он забил 80 голов. В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и завоевал золотую олимпийскую медаль на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.