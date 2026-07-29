Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии
Бразилия
29 июля 2026, 12:49 |
193
0

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии

Лучший бомбардир в истории «пятикратных чемпионов» окончательно завершил карьеру в сборной

29 июля 2026, 12:49 |
193
0
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар подтвердил, что больше не вернётся в сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

34-летний нападающий «Сантоса» Неймар поставил точку в вопросе о своей международной карьере.

После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 стало известно, что футболист объявил о завершении выступлений в составе «селесао». Теперь бразилец окончательно подтвердил свое решение завязать с «пентакампеонами».

«Спасибо, но нет, не сейчас, не со сборной Бразилии. Думаю, я уже создал там историю, и я был очень счастлив. Я многое пережил, я отдавал все силы и всегда боролся за желтую майку, но, полагаю, я больше этого не хочу», – заявил Неймар журналистам, объясняя причины завершения международной карьеры.

Нападающий дебютировал в составе сборной в августе 2010 года в возрасте 18 лет. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории «селесао», превзойдя легендарного Пеле. В 130 матчах за национальную команду он забил 80 голов. В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и завоевал золотую олимпийскую медаль на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

По теме:
Экс-нападающий Динамо завершил карьеру. Пожертвовал ради сборной Украины
От Араньчапат до Летучих голландцев: 5 лучших команд – вице-чемпионов мира
Усик рассказал о жестком требовании жены насчет завершения карьеры
Неймар сборная Бразилии по футболу завершение карьеры
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности
Футбол | 29 июля 2026, 09:01 6
Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности
Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности

В попытках продвинуть в тренеры сборной Италии Андреа Пирло Паоло потерпел громкое фиаско

Ротаню дали совет перед Копенгагеном в Лиге конференций, заговорив об Усике
Футбол | 29 июля 2026, 09:29 0
Ротаню дали совет перед Копенгагеном в Лиге конференций, заговорив об Усике
Ротаню дали совет перед Копенгагеном в Лиге конференций, заговорив об Усике

Алексей Полянский поделился своим прогнозом на ответный матч

Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28.07.2026, 11:20
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
Футбол | 28.07.2026, 16:59
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Футбол | 28.07.2026, 21:23
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
28.07.2026, 08:43 19
Футбол
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
27.07.2026, 09:35 9
Футбол
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
28.07.2026, 06:59
Бокс
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
Лосано объяснил, как Украина может обыграть Польшу в плей-офф Лиги наций
Лосано объяснил, как Украина может обыграть Польшу в плей-офф Лиги наций
28.07.2026, 12:26 4
Волейбол
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем