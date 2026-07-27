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  4. «Я этого не потерплю!». Неймар резко отреагировал на обвинения в буллинге
Бразилия
27 июля 2026, 00:44 |
92
0

«Я этого не потерплю!». Неймар резко отреагировал на обвинения в буллинге

Звездный футболист опроверг слухи о издевательствах над молодыми игроками

27 июля 2026, 00:44 |
92
0
«Я этого не потерплю!». Неймар резко отреагировал на обвинения в буллинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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34-летний нападающий «Сантоса» Неймар эмоционально отреагировал в соцсетях на последние публикации в СМИ, в которых его обвиняют в откровенном неуважении к одноклубникам и тренерам.

Ранее сообщалось, что бразилец публично издевался над молодыми игроками «Сантоса» прямо во время перерыва в последнем матче. Это якобы сильно разозлило других футболистов и тренеров. Сам Неймар заявляет, что ничего подобного не происходило.

«Я видел, как распространяются новости о том, что я оскорблял молодых игроков в раздевалке... Это неправда! Тот, кто распространил эту информацию, пожалуйста, не делайте этого. Не распространяйте ложь! Просто не лгите! Вы можете спросить любого из команды. То, что произошло, было дискуссией и обсуждением ответственности всей команды... Обычное дело.

Я говорил, Лукас говорил, Арау говорил, Габи говорил, Бералдо говорил... Мы все там говорили. Мы взяли на себя ответственность, и это нормально в команде. «Мы говорили, потому что всегда требуем от себя самого лучшего. Мы конкурентоспособны и хотим побеждать. Но никогда не было ругани, направленной на молодых игроков... Я этого не потерплю! Отныне я больше не буду терпеть эту ложь, которую вы придумываете в интернете», — заявил футболист в соцсетях.

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Андрей Плыгун Источник: Instagram
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