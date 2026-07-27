34-летний нападающий «Сантоса» Неймар оказался в эпицентре нового скандала после публикации подробностей его конфликта с игроками и тренерами бразильского клуба.

Сообщается, что бывшая звезда ПСЖ и «Барселоны» словесно оскорблял и публично унижал молодых игроков «Сантоса» в раздевалке во время последнего матча. Когда об этом узнали другие ветераны клуба и тренерский штаб, это привело их в ярость. Некоторые очевидцы утверждают, что атмосфера в команде настолько изменилась, что игра коллектива в ходе встречи заметно ухудшилась. Клуб уже начал расследование по поводу этого инцидента.

В то же время СМИ сообщают, что Неймар досрочно покинул клубную базу и не принимал участия в последней тренировке команды. Тренерский штаб не давал игроку разрешения покидать лагерь «Сантоса».

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах команды, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до конца текущего года.