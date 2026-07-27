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  4. Неймара обвинили в издевательствах над молодыми игроками Сантоса
Бразилия
27 июля 2026, 00:14 |
157
0

Неймара обвинили в издевательствах над молодыми игроками Сантоса

Звездный бразилец снова оказался в центре скандала

27 июля 2026, 00:14 |
157
0
Неймара обвинили в издевательствах над молодыми игроками Сантоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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34-летний нападающий «Сантоса» Неймар оказался в эпицентре нового скандала после публикации подробностей его конфликта с игроками и тренерами бразильского клуба.

Сообщается, что бывшая звезда ПСЖ и «Барселоны» словесно оскорблял и публично унижал молодых игроков «Сантоса» в раздевалке во время последнего матча. Когда об этом узнали другие ветераны клуба и тренерский штаб, это привело их в ярость. Некоторые очевидцы утверждают, что атмосфера в команде настолько изменилась, что игра коллектива в ходе встречи заметно ухудшилась. Клуб уже начал расследование по поводу этого инцидента.

В то же время СМИ сообщают, что Неймар досрочно покинул клубную базу и не принимал участия в последней тренировке команды. Тренерский штаб не давал игроку разрешения покидать лагерь «Сантоса».

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах команды, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до конца текущего года.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу скандал
Андрей Плыгун Источник: Globo Esporte
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