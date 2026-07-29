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Италия
29 июля 2026, 12:39 | Обновлено 29 июля 2026, 12:40
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«У него есть опыт и качество». Аморим – о важности Модрича

Тренер «Милана» рад, что в команде есть такой игрок

29 июля 2026, 12:39 | Обновлено 29 июля 2026, 12:40
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«У него есть опыт и качество». Аморим – о важности Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим
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Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал продление контракта с Лукой Модричем и рассказал, как он может помочь команде.

– Насколько важным является продление контракта Луки Модрича? Когда он приедет?

– Некоторые игроки, которые возвращаются после чемпионата мира, прибудут сюда, в Перт. Трудно сказать, сыграет ли Модрич: идея заключается в том, чтобы он принял участие в товарищеских матчах здесь, но никогда не знаешь наверняка.

Когда новый игрок приходит, мы должны оценить каждую ситуацию. Как я уже говорил, главная цель – подготовиться к первому матчу сезона, но, конечно, мы хотим представить наших лучших футболистов здесь, чтобы все могли их увидеть, а команда могла готовиться.

Поэтому, если отвечать прямо, идея заключается в том, что Лука сыграет, но в итоге нам придется все проверить.

Сколько еще лет он будет играть? Это зависит от желания самого футболиста. Из того, что я видел в прошлом сезоне, он все еще может выступать на очень высоком уровне. Он отлично провел сезон, а также хорошо сыграл на чемпионате мира.

Я думаю, что нам нужен опыт. Как вы видите, мы привлекаем много молодых игроков, и для того, чтобы молодой футболист добился успеха, нам также нужно окружить его опытными исполнителями. Это главная цель.

Дело не только в качестве, которое Модрич и другие игроки принесут команде. Я хочу видеть команду, в составе которой будут молодые футболисты, ведь это действительно важно не только для нашего клуба, но и, например, для национальной сборной.

Это очень важно, и мы приложили большие усилия, чтобы сохранить Луку в составе. Думаю, он действительно счастлив. И мы говорим о «Милане»: я думаю, что любой человек в мире хочет играть за такой клуб с такой историей. Теперь нам нужно сделать шаг вперед, играть лучше и показывать футбол другого уровня.

– Как Модрич поможет команде?

– У него есть опыт и качество. Иногда дело не в том, насколько быстро ты бегаешь, а в том, насколько быстро ты думаешь. И Лука очень хорошо это делает. Он поможет нашим игрокам, он поможет нашей команде. Мы хотим строить свою игру на владении мячом.

Если в мире есть кто-то, кто действительно может помочь с контролем мяча, то это Лука. Но дело не только в нем. Я знаю, что есть большой интерес к Луке Модричу, но у нас есть игроки мирового уровня. У нас есть молодые футболисты с огромным потенциалом, поэтому я очень взволнован перед следующим сезоном.

– Это ваша мечта?

– Иногда есть люди, которым очень везет, и я чувствую, что в моей карьере такого было много. Я ровесник Луки Модрича, поэтому я все еще действительно молод. Но, как вы сказали, иногда важен не возраст, а опыт.

И со всем опытом, который я получил – как положительным, так и отрицательным, – я думаю, что это очень важно. Я был бы счастлив, если бы это стало моим последним местом работы [последней тренерской должностью], поэтому мне нужен весь опыт, который я приобрел в прошлом. Каждый раз, когда я просыпаюсь, я очень счастлив и понимаю, насколько мне повезло тренировать такой клуб, как «Милан».

Тренировать здесь – это мечта для меня. Но я также знаю, что вы будете оценивать меня по следующему матчу. Именно поэтому я полностью сосредоточен на этом. Моя мысль такая: если мы выиграем следующий матч, у меня все будет хорошо и у нас все будет хорошо. Поэтому давайте сосредоточимся на этом.

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Рубен Аморим Лука Модрич Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: SempreMilan
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