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Италия
23 июля 2026, 20:21 | Обновлено 23 июля 2026, 20:27
653
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Модрич определился со своим будущим

Лука продлил контракт с Миланом еще на год

23 июля 2026, 20:21 | Обновлено 23 июля 2026, 20:27
653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Модрич определился со своим будущим
ФК Милан. Лука Модрич
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Итальянский «Милан» официально объявил о продлении контракта с легендарным хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Отмечается, что новый договор между клубом и 40-летним футболистом будет действовать в течение одного сезона.

Игрок продолжит выступать под 14-м номером.

В сезоне 2025/26 Лука Модрич провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее «Милан» официально объявил о подписании Марио Хилы.

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Лука Модрич чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта Милан
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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