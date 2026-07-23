ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Модрич определился со своим будущим
Лука продлил контракт с Миланом еще на год
Итальянский «Милан» официально объявил о продлении контракта с легендарным хорватским полузащитником Лукой Модричем.
Отмечается, что новый договор между клубом и 40-летним футболистом будет действовать в течение одного сезона.
Игрок продолжит выступать под 14-м номером.
В сезоне 2025/26 Лука Модрич провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Ранее «Милан» официально объявил о подписании Марио Хилы.
The future still bears his name.— AC Milan (@acmilan) July 23, 2026
Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44
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