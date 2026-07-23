ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Модрич определился со своим будущим

Итальянский «Милан» официально объявил о продлении контракта с легендарным хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Отмечается, что новый договор между клубом и 40-летним футболистом будет действовать в течение одного сезона.

Игрок продолжит выступать под 14-м номером.

В сезоне 2025/26 Лука Модрич провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее «Милан» официально объявил о подписании Марио Хилы.