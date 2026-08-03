Александр Зинченко может продолжить карьеру в MLS или на Ближнем Востоке

Защитник сборной Украины и бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко продолжает находиться в статусе свободного агента и еще не определился со своим будущим.

Украинский журналист Сергей Тищенко рассказал о перспективах 29-летнего футболиста, а также назвал чемпионаты, где может продолжить карьеру опытный защитник:

«Новых футболистов с чемпионата Украины в топ-5 европейских лиг пока нет и вряд ли они появятся этим летом. Возможно, новый клуб в ведущем чемпионате найдет Александр Зинченко.

Однако пока даже предметных разговоров на этот счет нет. Вероятно, следующим этапом его карьеры станут MLS или один из клубов Ближнего Востока», – рассказал журналист.

Во время зимнего трансферного окна украинец присоединился к нидерландскому «Аяксу», однако из-за травмы провел всего две игры за амстердамский клуб. В июле защитник получил статус свободного агента.