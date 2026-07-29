«Есть и свой плюс». Лидер Левого Берега – о переносе матча с Динамо

Вингер «Левого Берега» Дмитрий Шастал нашел плюс в том, что команда пропустит первый тур УПЛ из-за переноса матча с «Динамо».

– Из-за переноса матча с «Динамо» вам придется начать чемпионат позже большинства команд. Это больше плюс или минус для «Левого Берега»?

– Определенный психологический дискомфорт есть, ведь хочется как можно скорее начать чемпионат. Но есть и свой плюс – стартуем на своем поле. Думаю, правильно открывать сезон домашним матчем.

– Уже известно, как команда проведет эту дополнительную неделю?

– Думаю, до стартовой игры с «Кудровкой» мы сыграем еще один спарринг.

– Как оцениваешь свою нынешнюю форму? Насколько продуктивным для тебя получилось межсезонье?

– Все хорошо. Как показывает практика, главное – пройти сборы без травм. Если это удалось, то уже процентов на 70-80 готов к сезону. А дальше нужно набирать форму через тренировки и официальные матчи.

Матч между «Левым Берегом» и «Динамо» перенесен на начало декабря из-за участия «бело-синих» в квалификации еврокубков.