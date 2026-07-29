«Есть и свой плюс». Лидер Левого Берега – о переносе матча с Динамо
Дмитрий Шастал доволен, что команда начнет чемпионат домашним матчем
Вингер «Левого Берега» Дмитрий Шастал нашел плюс в том, что команда пропустит первый тур УПЛ из-за переноса матча с «Динамо».
– Из-за переноса матча с «Динамо» вам придется начать чемпионат позже большинства команд. Это больше плюс или минус для «Левого Берега»?
– Определенный психологический дискомфорт есть, ведь хочется как можно скорее начать чемпионат. Но есть и свой плюс – стартуем на своем поле. Думаю, правильно открывать сезон домашним матчем.
– Уже известно, как команда проведет эту дополнительную неделю?
– Думаю, до стартовой игры с «Кудровкой» мы сыграем еще один спарринг.
– Как оцениваешь свою нынешнюю форму? Насколько продуктивным для тебя получилось межсезонье?
– Все хорошо. Как показывает практика, главное – пройти сборы без травм. Если это удалось, то уже процентов на 70-80 готов к сезону. А дальше нужно набирать форму через тренировки и официальные матчи.
Матч между «Левым Берегом» и «Динамо» перенесен на начало декабря из-за участия «бело-синих» в квалификации еврокубков.
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