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29 июля 2026, 03:05 | Обновлено 29 июля 2026, 03:08
54
0

Милей обвинил США, Бразилию и Мексику в кампании против Аргентины на ЧМ

Хавьер Милей заявил, что атаки на Аргентину в соцсетях финансировались из-за рубежа

29 июля 2026, 03:05 | Обновлено 29 июля 2026, 03:08
54
0
Милей обвинил США, Бразилию и Мексику в кампании против Аргентины на ЧМ
The Guardian. Хавьер Милей
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Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с громкими обвинениями после завершения чемпионата мира 2026 года.

По словам политика, во время турнира в социальных сетях якобы велась организованная «антиаргентинская кампания», которую финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.

Милей утверждает, что целью кампании было создание негативного образа Аргентины. Среди распространявшихся тезисов он упомянул обвинения аргентинских болельщиков в расизме, а также разговоры о том, что судьи и FIFA якобы помогали сборной на чемпионате мира.

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Особенно президент Аргентины выделил Бразилию, заявив, что именно оттуда якобы поступила наибольшая часть финансирования кампании.

При этом Милей не предоставил доказательств своих обвинений. Исследователи цифровых платформ также не нашли убедительных подтверждений существования скоординированной международной кампании против Аргентины.

Заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Только публикация об этой истории на Reddit за несколько часов собрала тысячи реакций и комментариев.

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Максим Лапченко Источник: The Guardian
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