Леандру АНДРАДЕ: «Я убежден, что повторная встреча будет совсем другой»
Вингер «Полесья» поделился ожиданиями от ответного матча против «Копенгагена»
Вингер житомирского «Полесья» Леандру Андраде поделился своими ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против датского «Копенгагена» (первая игра — 3:3).
— Вы были одним из лучших игроков команды в своём первом матче за «Полесье». Как удалось так быстро адаптироваться в команде, понять философию «Полесья» и требования Руслана Ротаня?
– Прежде всего, большое спасибо. На самом деле это был нелегкий матч, это была тяжелая игра, потому что мы противостояли сильной команде. И это был мой первый официальный матч в составе «Полесья». И да, я бы сказал, что с каждым днем я всё лучше понимаю философию клуба и требования тренерского штаба – как в тактическом плане, так и в технических нюансах. Поэтому я бы сказал, что есть ещё очень и очень много вещей, которые нужно улучшать, если говорить индивидуально о моей игре.
– После матча в датских СМИ написали, что «Копенгаген» чудом сыграл вничью с «Полесьем» и фактически «отскочил». Означает ли это, что соперник будет вас бояться?
– Нет, нет, я бы так не сказал. Первая игра завершилась соответствующим счётом, но я убеждён, что повторная встреча будет совсем другой. Если говорить о втором матче – обе команды уже подробно изучили друг друга. Поэтому кто-то лучше проявит себя в одних аспектах, а кто-то – в других. Это будет другая игра, потому что раньше команды ещё не встречались и не были готовы друг к другу, а теперь оба коллектива прекрасно понимают, чего ожидать от соперника.
Матч «Копенгаген» — «Полесье» состоится 29 июля в 20:00 по киевскому времени.
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