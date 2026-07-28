Леандру АНДРАДЕ: «Я убежден, что повторная встреча будет совсем другой»

Вингер житомирского «Полесья» Леандру Андраде поделился своими ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против датского «Копенгагена» (первая игра — 3:3).

— Вы были одним из лучших игроков команды в своём первом матче за «Полесье». Как удалось так быстро адаптироваться в команде, понять философию «Полесья» и требования Руслана Ротаня?

– Прежде всего, большое спасибо. На самом деле это был нелегкий матч, это была тяжелая игра, потому что мы противостояли сильной команде. И это был мой первый официальный матч в составе «Полесья». И да, я бы сказал, что с каждым днем я всё лучше понимаю философию клуба и требования тренерского штаба – как в тактическом плане, так и в технических нюансах. Поэтому я бы сказал, что есть ещё очень и очень много вещей, которые нужно улучшать, если говорить индивидуально о моей игре.

– После матча в датских СМИ написали, что «Копенгаген» чудом сыграл вничью с «Полесьем» и фактически «отскочил». Означает ли это, что соперник будет вас бояться?

– Нет, нет, я бы так не сказал. Первая игра завершилась соответствующим счётом, но я убеждён, что повторная встреча будет совсем другой. Если говорить о втором матче – обе команды уже подробно изучили друг друга. Поэтому кто-то лучше проявит себя в одних аспектах, а кто-то – в других. Это будет другая игра, потому что раньше команды ещё не встречались и не были готовы друг к другу, а теперь оба коллектива прекрасно понимают, чего ожидать от соперника.

Матч «Копенгаген» — «Полесье» состоится 29 июля в 20:00 по киевскому времени.