ОФИЦИАЛЬНО. Сангаре продлил контракт с Ноттингем Форест
Ивуарийский хавбек подписал новое соглашение
Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о продлении контракта с ивуарийским опорным полузащитником Ибраимом Сангаре.
Отмечается, что новый договор между «лесниками» и 28-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.
Сангаре присоединился к «Ноттингем Форест» летом 2023 года.
В сезоне 2025/26 Ибраим Сангаре провёл 43 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее «Ноттингем Форест» возглавил Оливер Гласнер.
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