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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сангаре продлил контракт с Ноттингем Форест
Англия
28 июля 2026, 23:43 |
46
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сангаре продлил контракт с Ноттингем Форест

Ивуарийский хавбек подписал новое соглашение

28 июля 2026, 23:43 |
46
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сангаре продлил контракт с Ноттингем Форест
ФК Ноттингем Форест. Ибраим Сангаре
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Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о продлении контракта с ивуарийским опорным полузащитником Ибраимом Сангаре.

Отмечается, что новый договор между «лесниками» и 28-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Сангаре присоединился к «Ноттингем Форест» летом 2023 года.

В сезоне 2025/26 Ибраим Сангаре провёл 43 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Ноттингем Форест» возглавил Оливер Гласнер.

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Ибраим Сангаре Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
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