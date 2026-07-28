ОФИЦИАЛЬНО. Сангаре продлил контракт с Ноттингем Форест

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о продлении контракта с ивуарийским опорным полузащитником Ибраимом Сангаре.

Отмечается, что новый договор между «лесниками» и 28-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Сангаре присоединился к «Ноттингем Форест» летом 2023 года.

В сезоне 2025/26 Ибраим Сангаре провёл 43 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Ноттингем Форест» возглавил Оливер Гласнер.