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  4. Вторая попытка. Кудровка просматривает нигерийского форварда
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 22:39 |
167
0

Вторая попытка. Кудровка просматривает нигерийского форварда

Абдулазиз Исиака Сахид пытается попасть в УПЛ

28 июля 2026, 22:39 |
167
0
Вторая попытка. Кудровка просматривает нигерийского форварда
Кудровка
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На просмотре в «Кудровке» находится нигерийский форвард Абдулазиз Исиака Сахид.

18-летний футболист попытается зарекомендовать себя перед тренерским штабом, чтобы подписать контракт с клубом УПЛ.

Это уже второй украинский клуб, в котором Сахид проходит просмотр. На прошлой неделе он находился в расположении «Вереса», однако не впечатлил тренерский штаб «красно-черных».

«Кудровка» проведет второй сезон в УПЛ и начнет его выездным матчем с «Шахтером». Игра во Львове состоится 3 августа и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Заря» подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ.

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Иван Чирко Источник: ТаТоТаке
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