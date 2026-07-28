Вторая попытка. Кудровка просматривает нигерийского форварда

На просмотре в «Кудровке» находится нигерийский форвард Абдулазиз Исиака Сахид.

18-летний футболист попытается зарекомендовать себя перед тренерским штабом, чтобы подписать контракт с клубом УПЛ.

Это уже второй украинский клуб, в котором Сахид проходит просмотр. На прошлой неделе он находился в расположении «Вереса», однако не впечатлил тренерский штаб «красно-черных».

«Кудровка» проведет второй сезон в УПЛ и начнет его выездным матчем с «Шахтером». Игра во Львове состоится 3 августа и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Заря» подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ.