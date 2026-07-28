Украина. Премьер лига28 июля 2026, 17:26 | Обновлено 28 июля 2026, 18:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ
Артем Мачелюк сменил клубную прописку
28 июля 2026, 17:26 | Обновлено 28 июля 2026, 18:09
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Луганская Заря официально объявила о подписании опытного украинского защитника Артема Мачелюка. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Приветствуем Артема в «Заре» и желаем успехов и больших достижений в составе «черно-белых», – говорится в сообщении.
Артём дебютировал в профессиональном футболе за клуб из Днепра «Победа». Большую часть карьеры провел в составе «Кудровки», отыграв за клуб 49 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.
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