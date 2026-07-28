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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 17:26 | Обновлено 28 июля 2026, 18:09
1195
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ

Артем Мачелюк сменил клубную прописку

28 июля 2026, 17:26 | Обновлено 28 июля 2026, 18:09
1195
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ
ФК Заря
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Луганская Заря официально объявила о подписании опытного украинского защитника Артема Мачелюка. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем Артема в «Заре» и желаем успехов и больших достижений в составе «черно-белых», – говорится в сообщении.

Артём дебютировал в профессиональном футболе за клуб из Днепра «Победа». Большую часть карьеры провел в составе «Кудровки», отыграв за клуб 49 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.

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Артем Мачелюк Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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