ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного украинца из другого клуба УПЛ

Луганская Заря официально объявила о подписании опытного украинского защитника Артема Мачелюка. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем Артема в «Заре» и желаем успехов и больших достижений в составе «черно-белых», – говорится в сообщении.

Артём дебютировал в профессиональном футболе за клуб из Днепра «Победа». Большую часть карьеры провел в составе «Кудровки», отыграв за клуб 49 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.