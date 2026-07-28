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  4. Гендиректор Карпат: «Он не был счастлив, поэтому мы его отпустили»
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 23:15 |
587
0

Гендиректор Карпат: «Он не был счастлив, поэтому мы его отпустили»

Андрей Русол прокомментировал уход Бруниньо

28 июля 2026, 23:15 |
587
0
Гендиректор Карпат: «Он не был счастлив, поэтому мы его отпустили»
ФК Карпаты. Андрей Русол
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Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал переход бразильского полузащитника Бруниньо в израильский «Маккаби» Хайфа:

«Да, ещё в конце прошлого сезона он подчеркивал, что хочет покинуть «Карпаты». У него были на то свои причины. И сейчас мы можем немного рассказать историю его неудачного трансфера в «Харьков». В какой-то момент он очень просил об этом переходе, а потом, когда поехал в Киев и провёл там несколько дней, наверное, испугался той ситуации, которая там в то время сложилась, и вернулся в «Карпаты».

Но намерение сменить клуб он всё равно сохранил и постоянно на этом настаивал. Поэтому было принято такое решение. Мы с ним пришли к общему мнению, что он здесь не был счастлив, а мы не получали от него на 100 % того, чего все ожидали и всегда получали на футбольном поле. Поэтому решили отпустить его».

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Андрей Русол трансферы Маккаби Хайфа Карпаты Львов чемпионат Израиля по футболу трансферы УПЛ Бруниньо (Карпаты)
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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