Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»
Нападающий «Карпат» поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов
Нападающий львовских «Карпат» Назарий Русин поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов:
«Я очень счастлив, что вернулся в Украину, в «Карпаты». Ведь каждый ребенок, наверное, из Львовской области мечтает играть в «Карпатах».
Что касается сборов — они прошли хорошо, мы хорошо подготовились. Футболистов я знал не так много лично, но многих знал. Они мне помогли, а также тренерский штаб и люди.
Я надеюсь, что мы хорошо подготовились. Но я думаю, мы ещё будем набирать форму по ходу сезона. Потому что у нас немного новая команда, но я думаю, что всё будет хорошо».
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