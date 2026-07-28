Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»

Нападающий львовских «Карпат» Назарий Русин поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов:

«Я очень счастлив, что вернулся в Украину, в «Карпаты». Ведь каждый ребенок, наверное, из Львовской области мечтает играть в «Карпатах».

Что касается сборов — они прошли хорошо, мы хорошо подготовились. Футболистов я знал не так много лично, но многих знал. Они мне помогли, а также тренерский штаб и люди.

Я надеюсь, что мы хорошо подготовились. Но я думаю, мы ещё будем набирать форму по ходу сезона. Потому что у нас немного новая команда, но я думаю, что всё будет хорошо».