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  4. Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 23:01 |
142
0

Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»

Нападающий «Карпат» поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов

28 июля 2026, 23:01 |
142
0
Назарий РУСИН: «Одноклубники мне помогли»
ФК Карпаты. Назарий Русин
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Нападающий львовских «Карпат» Назарий Русин поделился впечатлениями от летних учебно-тренировочных сборов:

«Я очень счастлив, что вернулся в Украину, в «Карпаты». Ведь каждый ребенок, наверное, из Львовской области мечтает играть в «Карпатах».

Что касается сборов — они прошли хорошо, мы хорошо подготовились. Футболистов я знал не так много лично, но многих знал. Они мне помогли, а также тренерский штаб и люди.

Я надеюсь, что мы хорошо подготовились. Но я думаю, мы ещё будем набирать форму по ходу сезона. Потому что у нас немного новая команда, но я думаю, что всё будет хорошо».

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Назарий Русин
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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