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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 21:37 | Обновлено 27 июля 2026, 22:41
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ВАНТУХ: «Все объединенные ради какой-то цели, и мне это очень нравится»

Новичку «Карпат» нравится атмосфера в команде

27 июля 2026, 21:37 | Обновлено 27 июля 2026, 22:41
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ВАНТУХ: «Все объединенные ради какой-то цели, и мне это очень нравится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Вантух
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Новичок «Карпат» Роман Вантух рассказал о возвращении со сборов в Словении, нагрузках на тренировках и атмосфере в команде.

«Так сложилось, что дорога домой у нас оказалась длиннее, чем мы планировали. Был один выходной в понедельник, и со вторника уже начали интенсивно работать.

Тренерский штаб говорил: «Будет средняя нагрузка». На самом деле они сами это отмечают – получилось по-другому. Хорошо нас нагрузили. Вчера была двухразовая, такая интенсивная.

Но что мне очень нравится – это то, как ребята воспринимают любые задания, любые трудности. Нет негатива – наоборот, все такие объединённые ради какой-то цели, и это мне очень нравится», – отметил Вантух.

28-летний фланговый игрок присоединился к «Карпатам» перед стартом этого сезона из «Зари». Дебютировать за «львов» Роман может уже в субботу, 1 августа, когда львовяне начнут новый сезон выездным матчем с «Кривбассом». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: ФК Карпаты Львов
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