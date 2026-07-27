ВАНТУХ: «Все объединенные ради какой-то цели, и мне это очень нравится»

Новичок «Карпат» Роман Вантух рассказал о возвращении со сборов в Словении, нагрузках на тренировках и атмосфере в команде.

«Так сложилось, что дорога домой у нас оказалась длиннее, чем мы планировали. Был один выходной в понедельник, и со вторника уже начали интенсивно работать.

Тренерский штаб говорил: «Будет средняя нагрузка». На самом деле они сами это отмечают – получилось по-другому. Хорошо нас нагрузили. Вчера была двухразовая, такая интенсивная.

Но что мне очень нравится – это то, как ребята воспринимают любые задания, любые трудности. Нет негатива – наоборот, все такие объединённые ради какой-то цели, и это мне очень нравится», – отметил Вантух.