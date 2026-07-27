ВАНТУХ: «Все объединенные ради какой-то цели, и мне это очень нравится»
Новичку «Карпат» нравится атмосфера в команде
Новичок «Карпат» Роман Вантух рассказал о возвращении со сборов в Словении, нагрузках на тренировках и атмосфере в команде.
«Так сложилось, что дорога домой у нас оказалась длиннее, чем мы планировали. Был один выходной в понедельник, и со вторника уже начали интенсивно работать.
Тренерский штаб говорил: «Будет средняя нагрузка». На самом деле они сами это отмечают – получилось по-другому. Хорошо нас нагрузили. Вчера была двухразовая, такая интенсивная.
Но что мне очень нравится – это то, как ребята воспринимают любые задания, любые трудности. Нет негатива – наоборот, все такие объединённые ради какой-то цели, и это мне очень нравится», – отметил Вантух.
28-летний фланговый игрок присоединился к «Карпатам» перед стартом этого сезона из «Зари». Дебютировать за «львов» Роман может уже в субботу, 1 августа, когда львовяне начнут новый сезон выездным матчем с «Кривбассом». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.
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