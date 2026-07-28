Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань в преддверии матча Лиги конференций против «Копенгагена» ответил на вопросы журналистов.

– Готовится ли команда к серии пенальти?

– Все возможно. Мы должны быть готовы как к дополнительному времени, так и к серии пенальти. Поэтому для нас этот матч может сложиться по-разному. Мы готовы ко всему. Считаю, что мы работали на сборах очень классно, имели очень классные условия и спарринги. Единственное, что мы должны понимать, что атмосфера на стадионе должна быть для нас неважной. Мы должны спокойно воспринимать, что на нас пришел посмотреть зритель. Следует также понимать важность этого матча, потому что завтра матч за проход к следующему этапу.

Матч «Копенгаген» – «Полесье» начнется в среду в 20:00. Первая игра закончилась со счётом 3:3.

ВИДЕО. Руслан РОТАНЬ: «Должны быть готовы и к серии пенальти»