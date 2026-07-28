Ротань пояснил, почему Волынец не играет за Полесье

28 июля главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань на пресс-конференции перед ответным матчем Q2 Лиги конференций 2026/27 поделился новостями о голкипере команды Евгении Волынце, ответив на вопрос от журналиста Sport.ua.

«Он начал тренироваться на сборах и у него случился рецидив. Сейчас Евгений проходит реабилитацию в одной из клиник в Европе.

Рецидив травмы мышц, это дает больше шансов на восстановление, но для этого нужно больше времени. Ждем его в нашей командии и желаем скорейшего восстановления».

Волынец отсутсвовует в заявке волков на поединки Лиги конференций. Последний матч Евгений провел 8 мая в 27-м туре УПЛ против Алексадрии.

В следующем туре чемпионата Украины против Эпицентра (12 числа) сыграл Георгий Бущан и тогда Ротань заявил, что Волынец получил травму. После этого комментария никакой информации о состоянии Евгения не было.