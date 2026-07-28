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  4. Ротань пояснил, почему Волынец не играет за Полесье
Лига конференций
28 июля 2026, 19:42 |
1089
0

Ротань пояснил, почему Волынец не играет за Полесье

У Евгения случился рецидив травмы, голкипер житомирской команды отсутствует в заявке

28 июля 2026, 19:42 |
1089
0
Ротань пояснил, почему Волынец не играет за Полесье
ФК Полесье. Евгений Волынец
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28 июля главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань на пресс-конференции перед ответным матчем Q2 Лиги конференций 2026/27 поделился новостями о голкипере команды Евгении Волынце, ответив на вопрос от журналиста Sport.ua.

«Он начал тренироваться на сборах и у него случился рецидив. Сейчас Евгений проходит реабилитацию в одной из клиник в Европе.

Рецидив травмы мышц, это дает больше шансов на восстановление, но для этого нужно больше времени. Ждем его в нашей командии и желаем скорейшего восстановления».

Волынец отсутсвовует в заявке волков на поединки Лиги конференций. Последний матч Евгений провел 8 мая в 27-м туре УПЛ против Алексадрии.

В следующем туре чемпионата Украины против Эпицентра (12 числа) сыграл Георгий Бущан и тогда Ротань заявил, что Волынец получил травму. После этого комментария никакой информации о состоянии Евгения не было.

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Руслан Ротань Евгений Волынец пресс-конференция Полесье Житомир Копенгаген травма Копенгаген - Полесье Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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