Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья

Сегодня воспитанник Динамо Владислав Герич провел первую тренировку в Черноморце после межсезонных сборов в составе команды Игоря Костюка. Руководители клубов договорились, что 20-летний вингер проведет в Одессе минимум первый круг, но если не будет форс-мажоров, то и весь сезон 2026/27.

Кроме того, «моряки» продолжают рассчитывать на вероятность аренды двух игроков Полесья. Это центрбек Жоао Виалле и опорник Борель Томандзото. Решение о будущем обоих игроков будет принято в Житомире после еврокубкового ответного матча против Копенгагена.

Черноморец вернулся в Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона в Первой лиге.