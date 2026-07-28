Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья
Жоао Виалле и Борель Томандзото могут переехать в Одессу
Сегодня воспитанник Динамо Владислав Герич провел первую тренировку в Черноморце после межсезонных сборов в составе команды Игоря Костюка. Руководители клубов договорились, что 20-летний вингер проведет в Одессе минимум первый круг, но если не будет форс-мажоров, то и весь сезон 2026/27.
Кроме того, «моряки» продолжают рассчитывать на вероятность аренды двух игроков Полесья. Это центрбек Жоао Виалле и опорник Борель Томандзото. Решение о будущем обоих игроков будет принято в Житомире после еврокубкового ответного матча против Копенгагена.
Черноморец вернулся в Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона в Первой лиге.
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