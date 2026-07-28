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  4. Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 21:13 |
642
0

Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья

Жоао Виалле и Борель Томандзото могут переехать в Одессу

28 июля 2026, 21:13 |
642
0
Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья
ФК Полесье. Борель Томандзото
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Сегодня воспитанник Динамо Владислав Герич провел первую тренировку в Черноморце после межсезонных сборов в составе команды Игоря Костюка. Руководители клубов договорились, что 20-летний вингер проведет в Одессе минимум первый круг, но если не будет форс-мажоров, то и весь сезон 2026/27.

Кроме того, «моряки» продолжают рассчитывать на вероятность аренды двух игроков Полесья. Это центрбек Жоао Виалле и опорник Борель Томандзото. Решение о будущем обоих игроков будет принято в Житомире после еврокубкового ответного матча против Копенгагена.

Черноморец вернулся в Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона в Первой лиге.

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Владислав Герич Динамо Киев Черноморец Одесса Жоао Виалле Борель Томандзото Полесье Житомир трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
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