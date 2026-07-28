К радости Григорчука. Динамо приняло решение по Геричу

Вингер киевского «Динамо» Владислав Герич переходит в «Черноморец» на правах аренды на один сезон.

20-летний футболист дважды попадал в заявку киевлян на матчи Лиги Европы нового сезона, но на поле не появлялся. В прошлом году Герич помог одесситам пробиться в УПЛ (23 матча в Первой лиге, 8 голов и 2 ассиста).

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук очень хочет видеть Герича в составе команды. Контракт молодого игрока с «Динамо» рассчитан еще на один год.