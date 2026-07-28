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  4. К радости Григорчука. Динамо приняло решение по Геричу
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 18:38 |
337
0

К радости Григорчука. Динамо приняло решение по Геричу

Владислав Герич переходит в «Черноморец»

28 июля 2026, 18:38 |
337
0
К радости Григорчука. Динамо приняло решение по Геричу
ФК Динамо Киев. Владислав Герич
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Герич переходит в «Черноморец» на правах аренды на один сезон.

20-летний футболист дважды попадал в заявку киевлян на матчи Лиги Европы нового сезона, но на поле не появлялся. В прошлом году Герич помог одесситам пробиться в УПЛ (23 матча в Первой лиге, 8 голов и 2 ассиста).

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук очень хочет видеть Герича в составе команды. Контракт молодого игрока с «Динамо» рассчитан еще на один год.

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Владислав Герич Черноморец Одесса Динамо Киев Роман Григорчук трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Инсайды от Пасичныка
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