Украина. Премьер лига28 июля 2026, 18:38 |
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К радости Григорчука. Динамо приняло решение по Геричу
Владислав Герич переходит в «Черноморец»
28 июля 2026, 18:38 |
337
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Герич переходит в «Черноморец» на правах аренды на один сезон.
20-летний футболист дважды попадал в заявку киевлян на матчи Лиги Европы нового сезона, но на поле не появлялся. В прошлом году Герич помог одесситам пробиться в УПЛ (23 матча в Первой лиге, 8 голов и 2 ассиста).
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук очень хочет видеть Герича в составе команды. Контракт молодого игрока с «Динамо» рассчитан еще на один год.
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