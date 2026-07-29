Британский журналист: «Этот украинец поразил и получит шанс в Англии»

Вингер английского «Сандерленда» и сборной Украины U-21 Тимур Тутеров впечатлил тренерский штаб «черных котов» и британскую прессу уверенной игрой на тренировочных сборах:

«Тутеров забил великолепный гол в ворота «Йорка» и был вознагражден новым контрактом с «Сандерлендом». Тимур воспользовался своим шансом и получит возможность закрепиться в составе английского клуба.

Он впечатлил – выглядел очень хладнокровно, именно такого менталитета нам иногда не хватало на фланге в последнее время. Нас ждет около 50 матчей в сезоне, поэтому украинец может стать тем игроком, который получит много возможностей.

Летом были предположения, что он может уйти, но Тутеров впечатлил нужных людей – спортивный директор «Сандерленда» считает, что вингер имеет перспесктиву на взрослом уровне.

Нам еще предстоит посмотреть, какую роль Тимур будет играть в будущем, но продление контракта показывает, что клуб видит в украинце те качества, за которые нужно бороться», – сообщил журналист издания A Love Supreme.