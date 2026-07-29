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Англия
29 июля 2026, 17:35 |
451
0

Британский журналист: «Этот украинец поразил и получит шанс в Англии»

Тимур Тутеров произвел позитивное впечатление на журналистов и тренерский штаб «Сандерленда»

29 июля 2026, 17:35 |
451
0
Британский журналист: «Этот украинец поразил и получит шанс в Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
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Вингер английского «Сандерленда» и сборной Украины U-21 Тимур Тутеров впечатлил тренерский штаб «черных котов» и британскую прессу уверенной игрой на тренировочных сборах:

«Тутеров забил великолепный гол в ворота «Йорка» и был вознагражден новым контрактом с «Сандерлендом». Тимур воспользовался своим шансом и получит возможность закрепиться в составе английского клуба.

Он впечатлил – выглядел очень хладнокровно, именно такого менталитета нам иногда не хватало на фланге в последнее время. Нас ждет около 50 матчей в сезоне, поэтому украинец может стать тем игроком, который получит много возможностей.

Летом были предположения, что он может уйти, но Тутеров впечатлил нужных людей – спортивный директор «Сандерленда» считает, что вингер имеет перспесктиву на взрослом уровне.

Нам еще предстоит посмотреть, какую роль Тимур будет играть в будущем, но продление контракта показывает, что клуб видит в украинце те качества, за которые нужно бороться», – сообщил журналист издания A Love Supreme.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сандерленд Тимур Тутеров
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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