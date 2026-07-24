Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд взял на сборы талантливого футболиста украинской сборной
Англия
24 июля 2026, 12:41 | Обновлено 24 июля 2026, 13:28
562
0

Сандерленд взял на сборы талантливого футболиста украинской сборной

Тимур Тутеров получил шанс от Режиса Ле Бри, чтобы закрепиться в первой команде

24 июля 2026, 12:41 | Обновлено 24 июля 2026, 13:28
562
0
Сандерленд взял на сборы талантливого футболиста украинской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров получит шанс закрепиться в первой команде английского «Сандерленда» на тренировочных сборах.

Главный тренер «черных котов» Режис Ле Бри выбрал 26 футболистов, которые отправились в тур по Соединенным Штатам для подготовки к новому сезону.

Талантливый 21-летний футболист, который ранее играл в составе U-21, сможет проявить себя во время товарищеских матчей против «Ливерпуля», «Лидса» и «Рэксхема».

Тутеров перебрался в чемпионат Англии в апреле 2023 года и провел 44 матча в молодежной команде, где забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Эксетер», в котором выходил на поле в 17 поединках (3+1). В активе футболиста – пять матчей за сборную Украины U-21.

Тутеров способен играть как на флангах, так и в центре атаки и уже привлек к себе внимание в предсезонных матчах, забив потрясающий гол в ворота «Йорк Сити».

По теме:
Гол с пенальти. Кудровка в спарринге обыграла Оболонь
Товарищеские матчи, 23 июля. Шахтер переиграл Горицу, Заря уступила Гезтепе
Заря Луганск – Гезтепе – 1:2. Пенальти от Будковского. Видео голов и обзор
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сандерленд Тимур Тутеров Режис Ле Бри учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ФК Сандерленд
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»
Футбол | 24 июля 2026, 09:02 11
Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»
Пирс МОРГАН: «Его нельзя считать лучшим футболистом в истории»

Известный журналист о Месси

Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Футбол | 24 июля 2026, 11:57 0
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку

«Аль-Вахда» из ОАЭ может удовлетворить все финансовые запросы футболиста сборной Украины

Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Футбол | 24.07.2026, 06:58
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Бокс | 24.07.2026, 09:35
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Бокс | 24.07.2026, 00:08
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
23.07.2026, 03:32
Бокс
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
22.07.2026, 19:22 8
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем