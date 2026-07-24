Сандерленд взял на сборы талантливого футболиста украинской сборной

Вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров получит шанс закрепиться в первой команде английского «Сандерленда» на тренировочных сборах.

Главный тренер «черных котов» Режис Ле Бри выбрал 26 футболистов, которые отправились в тур по Соединенным Штатам для подготовки к новому сезону.

Талантливый 21-летний футболист, который ранее играл в составе U-21, сможет проявить себя во время товарищеских матчей против «Ливерпуля», «Лидса» и «Рэксхема».

Тутеров перебрался в чемпионат Англии в апреле 2023 года и провел 44 матча в молодежной команде, где забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Эксетер», в котором выходил на поле в 17 поединках (3+1). В активе футболиста – пять матчей за сборную Украины U-21.

Тутеров способен играть как на флангах, так и в центре атаки и уже привлек к себе внимание в предсезонных матчах, забив потрясающий гол в ворота «Йорк Сити».