74-летний легендарный тренер возобновил карьеру, чтобы заменить Мальдини
Клаудио Раньери назначен техническим директором вместо Паоло Мальдини
В центре внимания сегодняшнего заявления президента FIGC Джованни Малаго было возвращение Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии, должность, которую он уже занимал с 2018 года по 2023 год. Однако не менее важным событием стало назначение Клаудио Раньери техническим директором вместо Паоло Мальдини.
Раньери исполнится 75 лет в октябре, и он уже дважды объявлял о завершении карьеры: сначала после того, как в июне 2024 года вывел «Кальяри» в Серию А, он объявил о своем уходе. Через полгода он вернулся спасать «Рому» от вылета, затем был консультантом до апреля 2026 года, а сейчас снова возобновил карьеру.
В качестве тренера Раньери выиграл Премьер-лигу Англии, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
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