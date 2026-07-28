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Италия
28 июля 2026, 18:50 | Обновлено 28 июля 2026, 19:03
1458
0

74-летний легендарный тренер возобновил карьеру, чтобы заменить Мальдини

Клаудио Раньери назначен техническим директором вместо Паоло Мальдини

28 июля 2026, 18:50 | Обновлено 28 июля 2026, 19:03
1458
0
74-летний легендарный тренер возобновил карьеру, чтобы заменить Мальдини
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери
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В центре внимания сегодняшнего заявления президента FIGC Джованни Малаго было возвращение Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии, должность, которую он уже занимал с 2018 года по 2023 год. Однако не менее важным событием стало назначение Клаудио Раньери техническим директором вместо Паоло Мальдини.

Раньери исполнится 75 лет в октябре, и он уже дважды объявлял о завершении карьеры: сначала после того, как в июне 2024 года вывел «Кальяри» в Серию А, он объявил о своем уходе. Через полгода он вернулся спасать «Рому» от вылета, затем был консультантом до апреля 2026 года, а сейчас снова возобновил карьеру.

В качестве тренера Раньери выиграл Премьер-лигу Англии, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

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Клаудио Раньери Джованни Малаго Паоло Мальдини Роберто Манчини сборная Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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