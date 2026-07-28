74-летний легендарный тренер возобновил карьеру, чтобы заменить Мальдини

В центре внимания сегодняшнего заявления президента FIGC Джованни Малаго было возвращение Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии, должность, которую он уже занимал с 2018 года по 2023 год. Однако не менее важным событием стало назначение Клаудио Раньери техническим директором вместо Паоло Мальдини.

Раньери исполнится 75 лет в октябре, и он уже дважды объявлял о завершении карьеры: сначала после того, как в июне 2024 года вывел «Кальяри» в Серию А, он объявил о своем уходе. Через полгода он вернулся спасать «Рому» от вылета, затем был консультантом до апреля 2026 года, а сейчас снова возобновил карьеру.

В качестве тренера Раньери выиграл Премьер-лигу Англии, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, Кубок Италии и Суперкубок Италии.