ЛНЗ переехал из Польши в Гент: есть травмированные
Утром была тренировка в Польше
30 июля черкасчане проведут в Бельгии ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ утром 28 июля провели в польском Плоцке тренировку, а в обед отправились в Гент, где в четверг сыграют повторный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. На прошлой неделе ЛНЗ и «Гент» в Плоцке разошлись вничью — 0:0.
По имеющейся информации, среди подопечных Виталия Пономарева есть травмированные: косовар Мухарем Яшари и костариканец Джевисон Беннет, которые не смогут помочь команде в Бельгии.
Ранее Владимир Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках.
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