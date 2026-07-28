ЛНЗ переехал из Польши в Гент: есть травмированные

30 июля черкасчане проведут в Бельгии ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ утром 28 июля провели в польском Плоцке тренировку, а в обед отправились в Гент, где в четверг сыграют повторный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. На прошлой неделе ЛНЗ и «Гент» в Плоцке разошлись вничью — 0:0.

По имеющейся информации, среди подопечных Виталия Пономарева есть травмированные: косовар Мухарем Яшари и костариканец Джевисон Беннет, которые не смогут помочь команде в Бельгии.

Ранее Владимир Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках.