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Лига конференций
28 июля 2026, 17:49 | Обновлено 28 июля 2026, 18:12
468
0

ЛНЗ переехал из Польши в Гент: есть травмированные

Утром была тренировка в Польше

28 июля 2026, 17:49 | Обновлено 28 июля 2026, 18:12
468
0
ЛНЗ переехал из Польши в Гент: есть травмированные
ФК ЛНЗ
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30 июля черкасчане проведут в Бельгии ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ утром 28 июля провели в польском Плоцке тренировку, а в обед отправились в Гент, где в четверг сыграют повторный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. На прошлой неделе ЛНЗ и «Гент» в Плоцке разошлись вничью — 0:0.

По имеющейся информации, среди подопечных Виталия Пономарева есть травмированные: косовар Мухарем Яшари и костариканец Джевисон Беннет, которые не смогут помочь команде в Бельгии.

Ранее Владимир Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках.

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ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Гент Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Гент травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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