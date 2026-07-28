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28 июля 2026, 17:21 | Обновлено 28 июля 2026, 18:00
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0

Как украинский тренер Максим Бабич построил систему

Развития юных футболистов и адаптировал ее в США

28 июля 2026, 17:21 | Обновлено 28 июля 2026, 18:00
265
0
Как украинский тренер Максим Бабич построил систему
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В современном детском футболе все больше внимания уделяется не только победам на турнирах, но и способности тренера последовательно развивать футболиста на протяжении многих лет. Поэтому успешность детского тренера сегодня чаще оценивают по прогрессу его воспитанников и их переходу к командам высшего уровня.

На этом фоне привлекает внимание профессиональный путь украинского тренера Максима Бабича, который за несколько лет построил собственную систему подготовки юных футболистов, сначала в Украине, а затем адаптировал ее к американской системе детского футбола.

Тренерскую карьеру Максим Бабич начал в ФК «Легенда», однако наиболее значительные результаты его работы связаны со спортивным клубом «Святопетровское» (Киевская область). Именно там футбольная секция, в которой первоначально занималось только 10-15 детей, постепенно превратилась в систему подготовки, одновременно охватывающую более 150 воспитанников. Всего через программу прошло около 300 детей всех возрастов.

Основой методики тренера стало индивидуальное планирование, поэтапное развитие технических навыков, футбольного мышления, дисциплины и способности принимать решения во время матча. Каждая возрастная группа рассматривалась как отдельный этап единой системы подготовки, где следующий уровень логически продолжал предыдущий. По словам Бабича, главным показателем успешной работы есть не количество детских титулов, а дальнейшее развитие футболистов и их готовность перейти на более высокий уровень.

Эффективность этого подхода подтверждают и результаты команд. Под руководством Максима Бабича они более двадцати раз становились победителями и призерами всеукраинских и международных турниров, включая API Cup (Польша), Albena Cup (Болгария), Rado Resort Cup (Польша) и чемпионат Киева по футзалу. В 2024 году два его воспитанника стали чемпионами Первой лиги Украины среди детско-юношеских команд, а один из игроков подписал профессиональный контракт с командой U19 ФК «Оболонь».

«Задача детского тренера состоит не только в том, чтобы выиграть ближайший турнир. Самое важное – создать среду, в которой ребенок будет стабильно прогрессировать в течение многих лет.

Если через несколько сезонов игрок готов перейти на более высокий уровень – это и есть главный показатель правильной работы», – говорит Максим Бабич.

После переезда в США тренер получил возможность проверить свою систему в новой футбольной среде. Несмотря на различия между украинскими и американскими моделями подготовки, ее ключевые принципы были интегрированы в работу All In Academy Georgia. Уже в первый сезон команда U16 стала чемпионом SCCL Fall Season, команды U15 и U13 в 2025 году победили на Xtreme Cup UFA, а U8 в 2026 году стала серебряным призером этого турнира.

Сегодня Максим Бабич является основателем и главным тренером Future Star Academy, которая в партнерстве с All In Academy занимается подготовкой детей возрастов U6, U7 и U8. Именно этот этап развития тренер считает определяющим формированием технической культуры футболиста, координации, скорости принятия решений и правильных игровых привычек.

История Максима Бабича демонстрирует, что система подготовки, сформированная в украинском детском футболе, может быть успешно реализована и за границей. Практические результаты работы в Украине и США свидетельствуют, что долгосрочное развитие футболиста остается главным критерием успешной работы детского тренера.

Журналіст: Марія Патока

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