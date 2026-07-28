Деньги не интересны. Лидер Баварии отказался от трансфера
Луис Диас не рассматривает вариант отъезда из Мюнхена
Колумбийский вингер Луис Диас дал четкий сигнал руководству «Баварии» во время трансферного окна.
За игроком уже второй год подряд охотится «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, собравший всю необходимую информацию о футболисте.
В прошлый раз они предлагали зарплату до 22,5 миллиона евро в год. Сейчас саудовцы готовы к новой попытке переманить игрока.
Впрочем, Луис сообщил руководству «Баварии», что не заинтересован в переходе в другой клуб и хочет остаться в Мюнхене.
В «Баварии» также довольны игрой Диаса, поэтому не намерены отпускать колумбийца.
Луис перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» перед сезоном-2025/26. С тех пор он провел за мюнхенский клуб 51 матч, забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи.
🚨🆕 Al Hilal have Luis Díaz on their shortlist and have gathered information about a potential move. Al Hilal also tried to sign him last summer and offered him a salary of up to €22.5 million net per year.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 28, 2026
However: Díaz wants to stay at FC Bayern and has already made that… pic.twitter.com/kjgUKnJRs9
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