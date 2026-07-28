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Германия
28 июля 2026, 14:54 | Обновлено 28 июля 2026, 15:11
655
0

Деньги не интересны. Лидер Баварии отказался от трансфера

Луис Диас не рассматривает вариант отъезда из Мюнхена

28 июля 2026, 14:54 | Обновлено 28 июля 2026, 15:11
655
0
Деньги не интересны. Лидер Баварии отказался от трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас
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Колумбийский вингер Луис Диас дал четкий сигнал руководству «Баварии» во время трансферного окна.

За игроком уже второй год подряд охотится «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, собравший всю необходимую информацию о футболисте.

В прошлый раз они предлагали зарплату до 22,5 миллиона евро в год. Сейчас саудовцы готовы к новой попытке переманить игрока.

Впрочем, Луис сообщил руководству «Баварии», что не заинтересован в переходе в другой клуб и хочет остаться в Мюнхене.

В «Баварии» также довольны игрой Диаса, поэтому не намерены отпускать колумбийца.

Луис перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» перед сезоном-2025/26. С тех пор он провел за мюнхенский клуб 51 матч, забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи.

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Луис Диас Бавария трансферы трансферы Бундеслиги Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Флориан Плеттенберг
Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
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