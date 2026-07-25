В Баварии публично ответили Реалу по трансферу Олисе

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на слухи о попытках мадридского «Реала» заполучить вингера мюнхенцев и сборной Франции Майкла Олисе.

«Олисе и «Реал» Мадрид? Это вообще не тема для нас. В этом сезоне он снова сыграет важную роль за «Баварию», – заявил Фройнд.

В данный момент усилия «Реала» полностью сосредоточены на игроке «РБ Лейпцига» Яне Диоманде по которому испанский гранд уже сделал первое предложение.

24-летний Олисе связан контрактом с «Баварией» до 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 170 млн евро.