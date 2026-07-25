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  4. В Баварии публично ответили Реалу по трансферу Олисе
Германия
25 июля 2026, 21:19 |
587
1

В Баварии публично ответили Реалу по трансферу Олисе

Кристоф Фройнд уверен: лидер «Баварии» остается

25 июля 2026, 21:19 |
587
1 Comments
В Баварии публично ответили Реалу по трансферу Олисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на слухи о попытках мадридского «Реала» заполучить вингера мюнхенцев и сборной Франции Майкла Олисе.

«Олисе и «Реал» Мадрид? Это вообще не тема для нас. В этом сезоне он снова сыграет важную роль за «Баварию», – заявил Фройнд.

В данный момент усилия «Реала» полностью сосредоточены на игроке «РБ Лейпцига» Яне Диоманде по которому испанский гранд уже сделал первое предложение.

24-летний Олисе связан контрактом с «Баварией» до 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 170 млн евро.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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За 300 млн+ бонусы можно вопрос решить.
Но откуда у реала такие гроши
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