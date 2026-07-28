Сборной Аргентины помогли на чемпионате мира. Несправедливое удаление

Международная федерация футбольных ассоциаций (IFAB) сообщила о нарушении, которое было допущено в четвертьфинале чемпионата мира между сборными Аргентины и Швейцарии.

При счете 1:1 арбитр Жоау Пинейру первоначально посчитал, что Леандро Паредес сбил швейцарца Бреля Эмболо и показал аргентинцу желтую карточку.

После вмешательства VAR португальский арбитр пересмотрел свое решение, отменил предупреждение и вместо этого показал Эмболо желтую за симуляцию, которая стала для него второй и повлекла удаление.

IFAB сообщила, что Пинейру мог отменить наказание для Паредеса, но согласно правилам не имел права показывать желтую в сторону игрока сборной Швейцарии, так как это два разных эпизода:

«Желтая карточка может быть пересмотрена VAR только для игрока, который совершил нарушение. Сам факт нарушения не может быть пересмотрен или изменен», – сообщила IFAB во вторник, 28 июля.

Аргентина выиграла со счетом 3:1 в дополнительное время. После матча швейцарцы не скрывали своего возмущения. Аргентина в итоге вышла в финал, где потерпела поражение от Испании.