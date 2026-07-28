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Чемпионат мира
28 июля 2026, 14:41 | Обновлено 28 июля 2026, 14:45
1546
0

Сборной Аргентины помогли на чемпионате мира. Несправедливое удаление

Главный арбитр не имел права наказывать швейцарца Бреля Эмболо в четвертфинале

28 июля 2026, 14:41 | Обновлено 28 июля 2026, 14:45
1546
0
Сборной Аргентины помогли на чемпионате мира. Несправедливое удаление
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины по футболу
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Международная федерация футбольных ассоциаций (IFAB) сообщила о нарушении, которое было допущено в четвертьфинале чемпионата мира между сборными Аргентины и Швейцарии.

При счете 1:1 арбитр Жоау Пинейру первоначально посчитал, что Леандро Паредес сбил швейцарца Бреля Эмболо и показал аргентинцу желтую карточку.

После вмешательства VAR португальский арбитр пересмотрел свое решение, отменил предупреждение и вместо этого показал Эмболо желтую за симуляцию, которая стала для него второй и повлекла удаление.

IFAB сообщила, что Пинейру мог отменить наказание для Паредеса, но согласно правилам не имел права показывать желтую в сторону игрока сборной Швейцарии, так как это два разных эпизода:

«Желтая карточка может быть пересмотрена VAR только для игрока, который совершил нарушение. Сам факт нарушения не может быть пересмотрен или изменен», – сообщила IFAB во вторник, 28 июля.

Аргентина выиграла со счетом 3:1 в дополнительное время. После матча швейцарцы не скрывали своего возмущения. Аргентина в итоге вышла в финал, где потерпела поражение от Испании.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу Леандро Паредес Брель Эмболо
Николай Тытюк Источник: L'Equipe
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