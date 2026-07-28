«Это святое». Зозуля объяснил, как украинские футболисты снимают напряжение
Роман рассказал о роли игральных карт в восстановлении спортсменов
Перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена» игроки «Полесья» отдыхали, играя в карты.
Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля объяснил, почему футболисты выбирают именно этот вариант отдыха.
«Карты – это святое для футболистов. В эту игру, в которую играют ребята, умеют играть только футболисты, обычные люди её не знают. Если ты хочешь выиграть, нужно, чтобы голова работала, следить за картами. Это для нас было как отдушина, голова немного отдыхала», – пояснил он.
Матч «Полесье» – «Копенгаген» состоится в среду, 29 июля. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.
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