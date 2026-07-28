Игрок Копенгагена сломал нос перед вторым матчем с Полесьем

Японский защитник «Копенгагена» Дзунносуке Судзуки сломал нос перед ответным матчем против «Полесья» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Футболист получил повреждение в матче чемпионата Дании против «Люнгбю» (3:2). Судзуки вышел на замену после перерыва, но уже через несколько минут покинул поле на 63-й минуте.

По словам защитника «Копенгагена» Феликса Беймо, японец травмировался из-за недопонимания с партнером по команде.

«Я не знаю точно, что произошло в том эпизоде с голом. Но в целом коммуникация очень важна в футболе. Мы также видим, что Судзуки сломал нос. Так что есть вещи, где нам стоит больше общаться. Кажется, он столкнулся с нашим же игроком», – сказал защитник «Копенгагена» Феликс Беймо.

Далее «Копенгаген» ждет домашний поединок против «Полесья». Первая встреча завершилась вничью (3:3). Ответный матч пройдет 29 июля, старт – в 20:00.