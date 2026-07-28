Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Копенгагена сломал нос перед вторым матчем с Полесьем
Лига конференций
28 июля 2026, 14:36 | Обновлено 28 июля 2026, 14:50
234
0

Игрок Копенгагена сломал нос перед вторым матчем с Полесьем

Старт чемпионата Дании оказался неудачным для Дзунносуке Судзуки

28 июля 2026, 14:36 | Обновлено 28 июля 2026, 14:50
234
0
Игрок Копенгагена сломал нос перед вторым матчем с Полесьем
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Японский защитник «Копенгагена» Дзунносуке Судзуки сломал нос перед ответным матчем против «Полесья» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Футболист получил повреждение в матче чемпионата Дании против «Люнгбю» (3:2). Судзуки вышел на замену после перерыва, но уже через несколько минут покинул поле на 63-й минуте.

По словам защитника «Копенгагена» Феликса Беймо, японец травмировался из-за недопонимания с партнером по команде.

«Я не знаю точно, что произошло в том эпизоде с голом. Но в целом коммуникация очень важна в футболе. Мы также видим, что Судзуки сломал нос. Так что есть вещи, где нам стоит больше общаться. Кажется, он столкнулся с нашим же игроком», – сказал защитник «Копенгагена» Феликс Беймо.

Далее «Копенгаген» ждет домашний поединок против «Полесья». Первая встреча завершилась вничью (3:3). Ответный матч пройдет 29 июля, старт – в 20:00.

По теме:
«Дайте мне три месяца!». Новичок Полесья дал болельщикам громкое обещание
«Это святое». Зозуля объяснил, как украинские футболисты снимают напряжение
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Полесья – Копенгаген
Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье перелом носа травма чемпионат Дании по футболу Люнгбю
Андрей Витренко Источник: bold.dk
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Футбол | 28 июля 2026, 10:57 0
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба
Криштиану Роналду планирует стать владельцем именитого английского клуба

Именитый португальский футболист рассматривает возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Футбол | 28 июля 2026, 08:43 19
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо

Сергей Попов возглавил юношескую команду киевлян U-16

Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Бокс | 28.07.2026, 09:00
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Футбол | 28.07.2026, 13:15
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Бокс | 28.07.2026, 06:59
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 34
Другие виды
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 117
Футбол
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 24
Футбол
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем